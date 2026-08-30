V Sezimově Ústí usmrtil vlak člověka, provoz stál mezi Planou a Táborem

České dráhy na webu uvedly, že budou kyvadlově jezdit náhradní autobusy. Jde o rychlíkovou trať 220 mezi Olbramovicemi a Českými Budějovicemi.
Tragická nehoda se stala na železniční zastávce v Sezimově Ústí, uvedla policejní mluvčí. Podle předpokladu drah nebudou vlaky tímto úsekem projíždět do 13:30. Nakonec to bylo o půl hodiny později. „Provoz je obnovený,“ informoval ve 14 hodin Martin Kavka, mluvčí Správy železnic pro mimořádné události.
U střetu vlaku s osobou zasahovala v neděli dopoledne také záchranářská a lékařská posádka. „Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem a lékař konstatoval smrt,“ informoval mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra s tím, že na místo vyjel koroner.
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