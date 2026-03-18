Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel

Srážka auta a sanity se stala po páté hodině na hlavním tahu z Českých Budějovic do Písku u křižovatky u Nové Hospody.
„Podle prvotních informací řidička peugeotu vyjížděla z vedlejší silnice od Netolic a pravděpodobně nedala přednost převozové sanitě, která mířila od krajského města na Písek. Při následném střetu utrpělo zranění šest lidí,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Mluvčí záchranářů Petra Kafková upřesnila, že se jednalo o dvě ženy a čtyři muže. Operační středisko vyslalo šest posádek z Českých Budějovic, Lhenic, Strakonic a Písku, jeden vůz s lékařem z Českých Budějovic a záchranářský vrtulník.
„U jedné ženy došlo v důsledku mnohačetných poranění k selhání životních funkcí. První pomoc zahájili hasiči. Na jejich snahu navázali záchranáři rozšířenou resuscitací. Po poskytnutí intenzivní péče se podařilo stav zraněné stabilizovat a letecky byla transportována na anesteziologicko-resuscitační oddělení českobudějovické nemocnice,“ uvedla Kafková.
Dalšího zraněného, staršího muže, záchranáři po stabilizaci stavu s podezřením na těžší zranění v oblasti trupu a končetin převezli do traumacentra budějovické nemocnice. Ostatní účastníci nehody utrpěli lehká až středně závažná zranění a sanitky je rozvezly do nemocnic v Českých Budějovicích a Písku.
Dopoledne policisté uvedli, že jeden z pacientů, kterého vezla převozová sanita, svým zraněním podlehl.
Ranní nehoda se stala poblíž místa, kde v pondělí boural kamion s pivem. Skončil na boku napříč silnicí a silnice byla několik hodin neprůjezdná.
Starší řidič nepřežil náraz do stromu
O pár hodin později vyjížděli složky integrovaného záchranného systému k další vážné nehodě, tentokrát na Jindřichohradecku. Odehrála se po osmé hodině mezi obcemi Stará Hlína a Stříbřec.
Starší řidič osobního vozu Kia vyjel z nezjištěných příčin mimo silnici a narazil do stromu.
„Po nárazu zůstal v bezvědomí zaklíněný ve vozidle. Utrpěl těžká mnohačetná poranění, která ho bezprostředně ohrožovala na životě. Záchranáři ihned provedli zástavu masivního krvácení a zprůchodnění dýchacích cest. Po vyproštění zahájili neodkladnou resuscitaci. Bohužel i přes veškerou poskytnutou péči muž na místě zemřel,“ uvedla Kafková.