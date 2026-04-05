Nehoda se stala okolo 08:30 na železniční trati 196. Automobil vjel do cesty vlaku EC 331, který je označován jako „Jižní expres“, protože propojuje Prahu a České Budějovice s rakouským Lincem.
„Řidič zůstal po nehodě ve vozidle zaklíněný a byl v bezvědomí. Svědci u něj okamžitě zahájili resuscitaci, na kterou navázaly posádky záchranářů. I přes veškerou snahu všech zasahujících muž na místě zemřel,“ uvedla mluvčí krajské záchranky Petra Kafková.
Ve vlaku se nikdo z cestujících nezranil. Mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka uvedl, že hasiči z vlaku evakuovali 45 cestujících, kteří následně využili náhradní autobusové dopravy, kterou České dráhy po dobu výluky mezi stanicemi Holkov a Velešín zavedly.
Hasiči také pomohli s odstraněním vozidla. „Na místě byli hasiči Správy železnic se svou technikou včetně jeřábu, profesionální hasiči z Českého Krumlova a dobrovolná jednotka Velešín,“ uvedli krajští hasiči na síti X.
Provoz na trati se následně podařilo obnovit kolem půl dvanácté. Škodu Fabia řídil podle informací policejního mluvčí Miroslava Šupíka třiašedesátiletý muž. Okolnosti nehody policisté prověřují.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz