Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Autor: mrk
  16:02
Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom narazil do protijedoucího traktoru. Obě vozidla byla po srážce zdemolovaná. Řidiče osobního auta transportoval vrtulník záchranářů do nemocnice.
Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo vozidlo značky Audi mimo komunikaci. | foto: Policie ČR

Nehodu oznámil po půl druhé odpoledne svědek, který uvedl, že se srazil osobní automobil a traktor s valníkem. „Na místo události vyrazili jindřichohradečtí policisté spolu s kolegy s dopravního inspektorátu,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Z auta na Příbramsku upadlo kolo a proletělo výlohou čerpací stanice

Podle prvotních informací jel řidič (rok narození 2002) ve vozidle značky Audi a předjížděl jiné vozidlo. „Následně se srazil s traktorem s valníkem, který jel v opačném směru. Ten na valníku vezl bagr,“ sdělila dále mluvčí.

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru značky Zetor i valníku a také audi bylo prakticky kompletně zdemolovaná. Po střetu skončilo osobní auto mimo komunikaci.

Po příjezdu na místo posádky záchranářů zjistily, že je v osobním voze mladý muž, který byl zaklíněný. „Po složitém a přibližně dvacet minut trvajícím vyprošťování ho hasiči šetrně vytáhli z vozidla,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra. Vrtulník pak řidiče přepravil do nemocnice.
Po příjezdu na místo posádky záchranářů zjistily, že je v osobním voze mladý muž, který byl zaklíněný. „Po složitém a přibližně dvacet minut trvajícím vyprošťování ho hasiči šetrně vytáhli z vozidla. Po celou dobu byl řidič při vědomí, stěžoval si na bolest dolních končetin,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.

Lékař muži ještě před vyproštěním podal léky proti bolesti. Záchranáři poté řidiče zafixovali pánevním pásem, provedli celotělové vyšetření a uložili ho do vakuové matrace. Následně ho vrtulníkem transportovali na oddělení úrazové chirurgie Nemocnice České Budějovice.

„Řidič traktoru utrpěl lehká poranění na hlavě, po ošetření ho posádka záchranářů převezla na urgentní příjem nemocnice v Jindřichově Hradci,“ doplnil mluvčí.

Přesné příčiny a okolnosti nehody policisté dál vyšetřují.

