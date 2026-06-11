Nejlépe opravenou památkou na jihu Čech se stala tvrz v Drslavicích

Nejlépe opravenou památkou v Jihočeském kraji se stala tvrz v Drslavicích na Prachaticku. Rekonstrukce objektu ze 14. století začala před více než 30 lety. Jde o jednu z nejvýznamnějších historických staveb svého druhu v regionu. Novináře o tom informovala Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana.
Cenu pro nejlépe opravenou památku uděluje odborná komise. Rozhoduje ve dvou kategoriích. Kromě nejlépe opravené kulturní památky ještě posuzuje nejlépe restaurovanou památku, kterou se stal oltář v kapli v Rovné na Strakonicku.
"Výsledky ukazují, že péče o kulturní dědictví může mít mnoho podob. Od náročné obnovy rozsáhlých historických staveb až po precizní restaurátorské zásahy na cenných uměleckých dílech. Všechny oceněné projekty spojuje úcta k historii, vysoká odbornost a mimořádné nasazení jejich autorů. Právě díky takovým lidem se daří zachovávat jedinečné kulturní dědictví jižních Čech pro další generace," uvedla náměstkyně jihočeského hejtmana Lucie Kozlová (Naše Česko).
Drslavice leží v podhůří Šumavy mezi Prachaticemi a Husincem. Tamní tvrz pochází asi z poloviny 14. století. Majitelé vsi i tvrze se střídali, vlastnili je i Rožmberkové a Schwarzenberkové. V roce 1804 byly objekty tvrze i dvora rozprodány po malých dílech schwarzenberským poddaným. V roce 1931 ji získala rodina Švejdova, jejíž potomci počátkem 90. let celý objekt tvrze restituovali. Od té doby jej v rámci svých možností uvádějí do původního stavu.
Oltář v kapli Povýšení sv. Kříže v Rovné pochází z 18. až 19. století. Napadl jej červotoč, který konstrukci oltáře oslabil. Restaurátoři proto oltář vyčistili a řezbáři chybějící části díla doplnili.