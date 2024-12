Nejlepší jihočeští dobrovolníci za rok 2024 byli oceněni

Cena Křesadlo je udělována od roku 2001 napříč Českou republikou. Je to ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Hlavním smyslem je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví (a příběhy dobrovolníků), ukázat, že dobrovolnictví má smysl a pomoci vzbudit o něj větší zájem mezi veřejností.

V rámci letošní výzvy bylo podáno celkem 34 nominací, které hodnotilo 8 hodnotitelů (mezi nimi např. náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová, šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař, zástupkyně ředitele redakcí pro komunitní obsah Deníku Alena Pancerová). Úkol to byl vskutku nelehký, protože každý zaslaný příběh byl hoden ocenění nebo speciální ceny. Přesto museli porotci vybrat deset příběhů, které si převzali své ocenění, a to ve dvou kategoriích – jednotlivec a dobroparta.

Kdo z jednotlivců obdržel cenu? Jana Hartvichová (Klub Aktiv, z.s.) Jiří Strejček (Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice) Olga Kubíčková (Domov sv. Anežky o.p.s., Týn nad Vltavou) Václav Hule (Temperi, o.p.s.) Veronika Hovjacká (Salesiánské středisko mládeže ČB) Zuzana Galíčková (Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice)

Slavnostní předání Křesadla 2024 proběhlo v předvečer Mezinárodního dne dobrovolníků, který si připomínáme 5. prosince. Vyhodnocení se uskutečnilo v prostorách Barokního sálu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za účasti téměř všech nominovaných.

Na úvod všechny přítomné pozdravila náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlová, která nad cenou převzala svou osobní záštitu a také předala Křesadla všem oceněným dobrovolníkům. „Velmi ráda se účastním akcí, kde se rozdávají nejrůznější ocenění. Křesadlo mám však ještě o kousek raději, protože sama aktivně již řadu let pracuji jako dobrovolnice a vím, co obnáší dávat svůj čas druhým. Všichni, kteří zde dnes sedíte, nezištně pomáháte tam, kde je potřeba, dáváte svůj volný čas pro druhé, a to napříč profesemi, obory. Ocenění si zaslouží každý z vás. Nezáleží totiž na tom, kolik hodin, kolika lidem pomáháte, ale na tom, že máte chuť pomáhat a dávat svůj čas druhým.“

Program zpestřili violoncellisté z orchestru Jihočeského divadla

Krátký pozdrav si připravil také ředitel Jihočeského muzea Filip Lýsek, který přítomné přivítal na domácí půdě a popřál všem nominovaným radost z vykonávané dobrovolnické činnosti a mnoho sil do dalších dobro aktivit.

Oceněné party Firemní dobrovolnictví Městský úřad Prachatice IC senior - Centrum pro seniory Modráčci z Vomáčky - parta dobrovolníků okolo ptačího parku Zbudovská blata Sbor dobrovolných hasičů Vidov

Ocenění získali kromě diplomu a ceny Křesadlo i dárky od Jihočeského kraje a dobrovolnických organizací. Svůj diplom obdrželi také všichni, kdo byli na cenu nominováni, kytičku pak ti, kteří nominovali oceněné dobrovolníky (protože bez jejich pozornosti, času a snažení by nominace vůbec nevznikla).

Slavnostní program kulturním vystoupením provázeli violoncellisté z orchestru Jihočeského divadla Johanka Schwarzová a Václav Žák, kteří si připravili části skladeb J. Haydna a J. Offenbacha a pomohli tak utvořit nezapomenutelnou atmosféru slavnostního večera.

Ceny Křesadlo 2024 byly vyhlášeny pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlové a za finanční podpory Jihočeského kraje. Partnerem ceny je pak HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. O občerstvení pro dobrovolníky a slavnostní večer se postarala Potravinová banka Jihočeského kraje. Děkujeme všem, kteří se na slavnostním večeru jakkoli podíleli.