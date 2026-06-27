Nejvyšší teplotu na jihu Čech naměřili ve Strakonicích a to 37,2 stupně Celsia

Nejvyšší teplotu na jihu Čech dnes naměřili ve Strakonicích, kde bylo 37,2 stupně Celsia. Znamenalo to překonání rekordu z roku 1935 o 1,4 stupně Celsia. Dosavadní maxima dnes překonalo 90 procent z 20 jihočeských stanic, které měří více než 30 let. ČTK to řekl Tadeáš Gregor z českobudějovického hydrometeorologického ústavu. Dodal, že dnešní teplota ze Strakonic je nejvyšší červnová hodnota na jihu Čech.
"Dosavadní červnový rekord byl z roku 2018, kdy v Borkovicích bylo 36,8 stupně Celsia," uvedl. Dnešní maxima naměřili například také v Českých Budějovicích, kde bylo 36,9 stupně Celsia. Znamenalo to překonání 95 let starého rekordu, jenž měl hodnotu 36,1 stupně Celsia.
Tropické počasí bude v kraji pokračovat i v následujících dvou dnech. V neděli meteorologové očekávají teploty až 39 stupňů Celsia. V pondělí se pak mírně ochladí, ale stále by mělo být nad 30 stupni Celsia. "V pondělí se pak mohou vyskytovat bouřky a od středy očekáváme ochlazení," uvedl Gregor.