V Budějovicích otevřeli moderní sály chirurgie, nástroje najde speciální čip

Operační sály staré téměř čtyřicet let jsou minulostí. Na pacienty v pavilonu CH českobudějovické nemocnice nyní čeká nejmodernější prostředí. A to nejen v celorepublikovém, ale i v evropském srovnání.

Ve čtvrtek tam skončila druhá a poslední etapa modernizace této obrovské budovy. Stála 1,1 miliardy korun, když se k tomu připočítá i ta první část, je z toho investice za skoro dvě a čtvrt miliardy. Celková proměna začala v roce 2019, druhá etapa před dvěma lety.

MF DNES navštívila například jeden z nových operačních sálů. Na první pohled zaujme obří obraz horské přírody na jedné ze stěn, který má pomoci navodit pocit klidu. Pak jsou tam obří obrazovky, spousta různých přístrojů, displejů, pohyblivých ramen, stojanů a další technologie.

„Když se podíváme na staré sály, tak tam byla třeba spousta skříněk, což by tam být nemělo. Ty nové splňují veškeré požadavky na bezpečnost, hygienu a provádění operací tak, jak by to mělo být v 21. století. Můžeme říci, že jsme na špičce v Evropě,“ popsal Aleš Petřík, který je mimo jiné ředitelem sekce chirurgických oborů v budějovické nemocnici.

Identifikace nástrojů pomocí čipů

Upozornil, že jako první v Evropě zavádí projekt identifikace nástrojů pomocí speciálních čipů. „Je to složitá věc a má své komplikace, ale pustili jsme se do toho. Umíme rozpoznat nástroje v uzavřeném kontejneru. Je to něco jako technologie z Harryho Pottera, onen Pobertův plánek, který vám přesně řekne, které síto kde je,“ snažil se přiblížit Petřík.

Lékaře a další personál v následujících šesti týdnech čeká obří stěhování, aby začal pavilon CH sloužit naplno. „Budeme o tom veřejnost průběžně informovat na našem webu,“ upozornil Michal Šnorek, šéf českobudějovické nemocnice.

Pro tento velký špitál je to další ze zásadních okamžiků, při kterých postupně opouští dolní, starý areál, aby nakonec fungoval jen v tom horním, prakticky kompletně zmodernizovaném.

Vlastníkem budějovické i ostatních velkých nemocnic v regionu je Jihočeský kraj. Ten se také podílí na investicích. Při druhé etapě přeměny pavilonu CH stavební firmy OHLA ŽS a Metrostav DIZ vybudovaly šest operačních sálů, dvě lůžkové stanice ARO (14 lůžek), jednotku intenzivní péče (16 lůžek), tři standardní lůžkové stanice (96 lůžek), jednotku poanestetické péče (13 lůžek), rozsáhlý ambulantní trakt či rozšířily pracoviště radiologického oddělení.

Původní chirurgie je z roku 1940

Přístavba a rekonstrukce pavilonu CH je největší investicí v dějinách budějovické nemocnice. Nyní je v něm mimo jiné celkem 18 operačních sálů a dvě jednotky poanestetické péče, centrální sterilizace či jednotky intenzivní péče včetně ARO a nová magnetická rezonance.

Ředitel Šnorek porovnal, jak se současný pavilon rozrostl oproti tomu staršímu z 80. let. Zajímavostí je, že původní chirurgický pavilon fungoval od roku 1940. „To znamená, že životnost se pohybuje kolem zhruba čtyřiceti let, a tak by to pravděpodobně mohlo být i v tomto případě,“ zmínil Šnorek.

„Když bych měl srovnat předchozí a současný objekt s ohledem na jeho kapacitu, tak je to velmi složitá otázka. Spojujeme dva areály do jednoho. Základem nebylo něco navyšovat. Máme tu 18 operačních sálů, což je zjednodušeně o dva více než dříve. Navíc je tu třeba urgentní sál pro pacienty přivezené v kritickém stavu. To nám umožní nečekat, až se uvolní jiný sál,“ vyzdvihl Šnorek. Vítá i nový prostor, kde je možné operovat pacienty, kteří mají nějakou infekční komplikaci. Zajistí mu úplně novou úroveň hygienicko-protiepidemického režimu.

Ředitel také připomněl, že v dolním areálu bude ortopedie fungovat už jen zhruba rok a úplný provoz všech oddělení tam skončí na podzim 2025. Jihočeský kraj se už připravuje celou lokalitu obnovit, vybuduje tam například byty nebo centrum pro osoby s Alzheimerem a obdobnými chorobami.