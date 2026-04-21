Čarvaš upozornil, že personální situaci není možné vyřešit rychle ani jednoduše. Podle něj nemocnice vyčerpala všechny možnosti, jak lékařky udržet.
„Vedení nemocnice se snažilo najít všechny možné motivační prostředky, ale rozhodně už nefungují nějaká navýšení platu a podobné věci,“ zdůraznil. „Nemůžeme zaměstnat absolventy, nemáme možnosti, jak je dál vzdělávat, a samostatně pracovat nemohou. A akreditovaní lékaři se nám nehlásí,“ komentoval.
Nově má být dětská péče zajištěná hlavně ambulantně. Pacienta, který bude potřebovat větší péči, pak přesměrují do jiné nemocnice. V ordinaci bude přítomný kromě primářky také lékař z českobudějovické nemocnice.
O víkendech a svátcích zůstane v provozu dětská pohotovost, kterou budou muset sloužit také specialisté z krajského města. Zdejší pediatři totiž až na jedinou výjimku tuto službu odmítli.
Na ukončení dětského oddělení podle Čarvaše nebude navazovat další omezení služeb. „Jsem přesvědčený, že provoz nemocnice už zůstane zachovaný beze změny. Chceme se zaměřit na ortopedickou operativu, kdy je u nás čekací doba na zákroky kratší než třeba v českobudějovické nemocnici. Navíc plánujeme rozšířit následnou sociální péči, což bude vzhledem ke stárnutí populace potřebné,“ upozornil Čarvaš.
Ředitel nemocnice poznamenal, že se vzhledem k loňskému konci porodnice fronty lékařů, kteří by chtěli nastoupit na dětské oddělení, před nemocnicí netvoří.
Jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko) loňské zrušení porodnice odůvodňoval tím, že za poslední roky výrazně klesl počet porodů. V prachatické nemocnici se jednalo v průměru o devět porodů za měsíc.
„Česká gynekologicko-porodnická společnost uvádí, že by jich mělo být aspoň 50 za měsíc, aby se dala udržet erudice personálu. Medicína je rutina, kterou musíte opakovaně dělat, aby zdravotníci potom, když přijde nějaká komplikace, nezmatkovali a byla tím zabezpečená pořádná péče o maminku a dítě,“ uvedl Kuba.