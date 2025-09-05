Nemocnice v Budějovicích má nové operační sály, jeden z nich je hybridní

Markéta Sedláčková
  9:12
Českobudějovická nemocnice po 12 letech dokončila přestavbu horního areálu za více než čtyři miliardy. Poslední částí projektu byla rekonstrukce a přístavba pavilonu C, v němž je sedm operačních sálů. Jeden z nich je hybridní. Je větší a umožňuje týmu specialistů z různých zdravotnických oborů, aby na operaci pracovali společně.

Areál nemocnice v Českých Budějovicích opouštějí stavební party. Oprava pavilonu C je hotová. Stála 278,5 milionu korun bez DPH a podařilo se ji dokonce o dva měsíce zkrátit.

Po následující týdny se tam budou stěhovat poslední týmy a oddělení z dolního areálu, například oční nebo ORL. Do konce října ho nemocnice definitivně opustí.

„Na nové sály jsme čekali 32 let,“ připomněl ředitel nemocnice Michal Šnorek, že rekonstrukce pavilonu C souvisí i s dalšími úpravami v areálu. Projekt přestavby nemocnice, aby se do horního areálu mohla nastěhovat oddělení z toho dolního, kde sídlila vojenská nemocnice, začal v roce 2013. Celková investice činila kolem čtyř miliard korun.

Českobudějovická nemocnice otevřela přístavbu a zrekonstruované prostory pavilonu C. Nových je hned 7 operačních sálů a resuscitační stanice kardiovaskulárního a thorakálního centra, včetně modernizace souvisejícího zázemí. Na snímku je hybridní sál s angiografickým přístrojem. (4. září 2025)
Českobudějovická nemocnice otevřela přístavbu a zrekonstruované prostory pavilonu C. Nových je hned 7 operačních sálů a resuscitační stanice kardiovaskulárního a thorakálního centra, včetně modernizace souvisejícího zázemí. Na snímku je hybridní sál s angiografickým přístrojem. (4. září 2025)
Českobudějovická nemocnice otevřela přístavbu a zrekonstruované prostory pavilonu C. Nových je hned 7 operačních sálů a resuscitační stanice kardiovaskulárního a thorakálního centra, včetně modernizace souvisejícího zázemí. (4. září 2025)
Českobudějovická nemocnice otevřela přístavbu a zrekonstruované prostory pavilonu C. Nových je hned 7 operačních sálů a resuscitační stanice kardiovaskulárního a thorakálního centra, včetně modernizace souvisejícího zázemí. (4. září 2025)
7 fotografií

„Bude to úleva pro zdravotníky i pro pacienty mít tyto dva provozy na jednom místě,“ ujistil ředitel.

Při rekonstrukci pavilonu C vzniklo sedm operačních sálů a resuscitační stanice kardiovaskulárního a thorakálního centra. Jeden ze sálů, takzvaný hybridní, má dvojnásobnou plochu oproti jiným. Umožňuje týmu specialistů z různých zdravotnických oborů, například chirurgům, kardiochirurgům nebo radiologům, aby na operaci pracovali společně.

Šéf budějovické nemocnice: Jsme jako malé město. Letošní stěhování platí

„Jedná se o šesté pracoviště tohoto druhu v České republice,“ upřesnil ředitel kardiovaskulárního a thorakálního centra nemocnice Ladislav Pešl. Dodal, že hybridní sál bude sloužit většinou při operacích starších pacientů, kteří trpí srdečními problémy a zároveň i dalšími zdravotními komplikacemi.

Připomněl, že díky kardiocentru, založenému v roce 1998, se pacienti, kteří se v něm léčí, dožívají vyššího věku. „Dnešní osmdesátník, který vypadá dobře, má rodinu, chce žít aktivně, ale kvůli špatné chlopni nemůže. Dříve bychom ho operovat nemohli, odmítli bychom ho, protože to přinášelo kvůli dalším problémům příliš vysoká rizika úmrtí. Dneska díky této technologii můžeme nabídnout velmi snadné a elegantní řešení, jak dostat novou chlopeň na své místo,“ vysvětlil Pešl. Zákrok pak mohou lékaři zvládnout už do tří týdnů po prvním vyšetření.

Práce nezastavily provoz

Stavbaři se pustili do rekonstrukce až na samotný skelet jednotlivých pater. „V podstatě se do zdí umístila novostavba,“ popsal ředitel.

Pro architekty i samotné stavitele byl náročný projekt třípatrové nástavby. Objekt umístili mezi pavilon C a jídelnu. „Pro stavbaře to byla složitá situace, protože měli naprosto minimální manévrovací prostor, stavěli budovu mezi budovami,“ vysvětlil Šnorek. Zdravotníci v ní dostanou zázemí a také tam vznikne záložní pracoviště centrální sterilizace.

Prsty přišívají už 30 let, umí i skalp. Tým chirurgů zvládl přes 400 zákroků

Provoz nemocnice a péče o pacienty se nezastavily ani po dobu stavby, což ztěžovalo práci jak stavbařům, tak zdravotníkům. „Týkalo se to asi stovky našich zaměstnanců, kteří v těch provozech pracují. Naštěstí ty hlučné a prašné práce vždy trvaly krátkou chvíli a střídala je období relativního klidu. A ve chvíli, kdy víte, že to nepohodlí má nějaký konec a je ohraničené a v cíli jsou mnohem lepší podmínky, než byly dříve, tak se to dá vydržet,“ popsal období stavby ředitel Šnorek. V areálu se ještě chystá stavba dětské dorostové psychiatrie a parkovacího domu. Obojí by mělo být hotovo na podzim příštího roku.

„Projektů a nápadů máme dostatek, ale předpokládáme, že na dlouhou dobu tohle byly poslední velké akce, aby nemocnice nebyla jedno velké staveniště,“ uzavřel Šnorek.

V dolním areálu má podle plánů Jihočeského kraje vzniknout domov pro seniory, zařízení pro pacienty s neurodegenerativními nemocemi a pečovatelské byty s kapacitou přes 200 lůžek. První stavební práce by mohly začít ještě letos, dokončení se očekává závěrem roku 2027.

