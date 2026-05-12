Nemocnice budují urgentní příjmy. Příští rok začnou sloužit v Táboře i Písku

Jan Jakovljevič
  12:02aktualizováno  12:02
Písecká nemocnice staví nový urgentní příjem za více než 150 milionů korun, v Táboře pokračuje rekonstrukce stávajícího za 33 milionů. Úpravy mají za cíl zlepšit podmínky pro poskytování urgentní péče z pohledu pacientů i personálu. Nové chystají i Strakonice a Český Krumlov, jindřichohradecký se bude rozšiřovat.
Místo budoucího urgentního příjmu v Písku. | foto: Nemocnice Písek

Ortopedi v budějovické nemocnici nově provádí roboticky asistované náhrady...
Řada onemocnění může mít různé příčiny a pacienti v písecké nemocnici tak nyní často musí cestovat za vyšetřeními po celém areálu. To se změní od poloviny příštího roku, kdy tam dokončí nový urgentní příjem. Jeho stavba začala letos v dubnu a má trvat čtrnáct měsíců. I s přístroji a nábytkem vyjde podle ředitele Jiřího Holana na 150 až 170 milionů korun.

„Vznikne přístavba k monobloku v centrální části nemocnice, kde se zastaví část takzvaného údolíčka a část bude v pavilonu radiologie,“ popsal ředitel. Jednopatrová budova urgentního příjmu bude mít kapacitu jedenáct lůžek, z nichž tři budou pro intenzivní péči. Součástí bude i vyšetřovna, velká čekárna či zákrokový sál se zázemím.

Uprostřed postaví triážové místo – recepci, kde budou příchozí přidělovat na jednotlivá vyšetření. Nový bude i vjezd pro sanitky, který je oddělí od tras pro veřejnost. Zásadnější omezení pocítí personál a pacienti až v posledních pěti měsících stavby, kdy dojde k budování koridoru, jímž zajistí potřebný přístup na rentgeny.

Urgentní medicínu zatím dělají na jednotlivých odděleních. „Péče je stejná, člověk akorát cirkuluje z jedné ambulance do druhé, pokud potřebuje více vyšetření. To se teď změní, pacient přijde na urgentní příjem, kde budou odborníci,“ popsal Holan. Na odděleních zůstanou poradny a kontroly, akutní pacienti však přes den a zejména o službách projdou urgentním příjmem.

Ředitel připomněl, že stavbu podpořil zhruba 40 miliony Jihočeský kraj, podobnou částku dostali i z evropských zdrojů. Zbytek zaplatí nemocnice z našetřených peněz. Stejně chtějí postupovat i při zamýšlené rekonstrukci porodnice. Ta je v plánu v letech 2027 a 2028 a měla by vyjít přibližně na 130 milionů.

Zatímco v Písku urgentní příjem staví, v Táboře pokračuje jeho rekonstrukce. Úpravy za 33 milionů s daní začaly letos v únoru a hotové mají být do ledna 2027. Původní zázemí podle mluvčí nemocnice Alexandry Kučerové již neodpovídalo provozní zátěži tohoto oddělení. Přestavbou vytvoří prostředí, jež umožní především rychlé ošetření pacientů a zároveň odlehčení odborným ambulancím.

Třídění pacientů i jejich léčba se budou odehrávat na jednom místě bez nutnosti přepravovat pacienty mezi různými ambulancemi. „Předpokládáme tím také zkrácení celkové doby od příchodu či příjezdu pacienta, až po konečné rozhodnutí o dalším postupu léčby,“ upřesnila mluvčí. Nové uspořádání pak umožní personálu lepší spolupráci.

Lůžka, na nichž pacienti čekají na další postup léčby, budou nově na sále se dvěma izolačními boxy a samostatným pracovištěm pro ošetřovatele. „Nově vzniká zabezpečená ambulance s antivandal vybavením. Triážová recepce bude na chodbě ve veřejné části. S vyšetřovnami urgentního příjmu je pevně svázána i ambulance lékařské pohotovostní služby,“ pokračovala.

Provoz stávajícího příjmu nemocnice zásadněji omezovat nemusela, přesunula ho do západní části budovy. Aktuálně pracují na bourání a navazujících řemeslných činnostech, zejména zdravotně-technické instalaci, rozvodech vody či elektroinstalaci. „Současně dochází k výstavbě nových příček a úpravám vnitřních dispozic,“ líčila mluvčí.

Stavbu urgentního příjmu za přibližně 147 milionů bez daně připravují i ve Strakonicích. Podle ředitele místní nemocnice Tomáše Fialy by měla začít ve druhé polovině roku 2027. V té době už má být hotová přístavba centrálních laboratoří, na harmonogramu se navíc dohodli s krajem, který už podporuje letošní výstavbu jinde. Strakonice si tak raději rok počkají a chtějí využít i evropské peníze.

„Budeme ho stavět mezi pavilony interny a chirurgie v úrovni prvního podzemního a prvního nadzemního podlaží,“ přiblížil Fiala. Do zmíněných pavilonů je urgentní příjem nyní roztříštěný. Postavit centrální urgentní příjem v nemocnici s pavilony je prý složitější než v monobloku. „Když máte jednu velkou budovu, tak se tam dají soustředit kapacity a urgentní příjem se rozbíhá z přízemí do jednotlivých pater nebo oddělení,“ dodal.

Šéf Jihočeských nemocnic Michal Šnorek doplnil, že nový urgentní příjem má vzniknout mezi roky 2026 a 2027 i v Českém Krumlově, v letech 2027 až 2029 potom mají přinést rozšíření toho v Jindřichově Hradci. Odkázal též na koncepci ministerstva zdravotnictví, kdy v každém kraji má být minimálně jeden urgentní příjem prvního typu a každý okres má mít jeho druhý typ.

„Nemocnice České Budějovice disponuje urgentním příjmem prvního typu, okresní nemocnice mají druhý typ. Stavební investice mají za cíl zlepšit podmínky pro poskytování urgentní péče z pohledu pacientů i personálu,“ doplnil Šnorek.

