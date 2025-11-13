Zástavbu u Lipna prověří kraj, developer tam plánuje rodinné a bytové domy

Antonín Pelíšek
  17:02aktualizováno  17:02
Luxusní bydlení v atraktivní přírodě u jihočeského Lipna. Takto developeři představují projekt, který posledních přibližně pět let připravuje soukromý investor pod názvem Viva Lipno. Po zásahu soudu ho prezentuje jako bytový komplex, zpočátku byl vedený jako rekreační. Záměr předložil Jihočeskému kraji pro řízení ke vlivu na životní prostředí EIA.
Fotogalerie2

Komplex Viva Lipno se má rozkládat u břehu, kde stojí bronzová socha Lipenské víly. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Na levém břehu Lipna vyroste mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou pás rodinných a bytových domů pro nejméně 504 obyvatel. S doprovodnými stavbami, jako jsou bazény, silnice, chodníky, a společenským klubem obsahujícím sál, restauraci a wellness.

„Veřejnost a dotčené orgány mohou zasílat písemné vyjádření ke krajskému úřadu do 30 dnů od zveřejnění oznámení,“ píše se ve zprávě z 20. října podepsané vedoucí krajského oddělení životního prostředí Marcelou Jirkovou.

Za projektem Vivo Lipno stojí investiční fond Nemomax. Areál zahrnující 15 rodinných domů a dalších budov se 168 bytovými jednotkami se rozkládá na ploše 4,5 hektaru, přičemž zastavěných má být 20 procent. Naplánovaných je 248 parkovacích míst, z toho 165 v podzemních garážích. Rodinné domy budou mít bytovou plochu až 150 čtverečních metrů.

Soud řeší spor developera a spolku. Podnikatel žádá 150 tisíc a omluvu

Podle dřívějšího vyjádření developerů budou sloužit solidním klientům pro investiční nebo takzvané druhé bydlení. Projekt od počátku stíhá kritika hlavně od ochránců životního prostředí a hydrobiologů. Pojmenování záměru jako rekreační bydlení nebo trvalé bydlení vyvolaly soudní spory, které zdržely stavbu o několik let.

Podle oponentů ji investor nazval bytovou výstavbou, aby se vyhnul zdlouhavému posuzování EIA, které letos Nejvyšší správní soud (NSS) přesto nařídil. „Pokud by investorovi formalistický přístup prošel, získali by další developeři návod, jak se vyhnout EIA,“ uvedl za žalobce biolog Jiří Řehounek z ekologického sdružení Calla.

Lipno na letecké fotografii z roku 2013. V pravém dolním rohu je Přední Výtoň a na protějším břehu prostor, kde investor plánuje Viva Lipno.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Připomínky zaslané do zjišťovacího řízení nakonec posoudí krajský úřad, který může projekt podrobit dalšímu znaleckému zkoumání. Jednatel společnosti Nemomax Jan Jedlička už před časem uvedl, že na projektu pracují od roku 2020.

„Po celou dobu jsme dbali na to, abychom připravili projekt, který bude v souladu s přírodou, zájmy místních obyvatel a potřebami obce Lipno nad Vltavou. Projekt tak splňuje veškeré požadavky orgánů státní správy chránících veřejné zájmy dle příslušných právních předpisů,“ zdůraznil Jedlička.

Rozhodnutí NSS nepovažuje za správné, neboť podle něj vytváří precedens, který stavebníky trestá za domnělé chyby úřadů a který přinese další prodloužení stavebních řízení v Česku.

Mezi negativní reakce naopak patří obavy o další zhoršení kvality vod jezera. Stavba podle hydrologů zničí přirozené pobřežní pásy, které fungují jako samočistící mechanismus.

Navzdory polemice se objevuje bytový komplex Viva Lipno už delší dobu coby atraktivní nabídka pro zájemce na stránkách samotného investora, což je ale u podobných projektů celkem běžné. Společnost Nemomax ale také v dokumentu pro kraj sama nevylučuje kumulaci vlivů na životní prostředí v souvislosti s dalšími okolními záměry rekreačních staveb.

Obec Lipno nad Vltavou, která projekt podporuje, proto loni modernizovala s pomocí kraje a zmíněné developerské společnosti čistírnu odpadních vod za 47 milionů korun. Z komplexu Viva Lipno má do ní odtéci dalších 39 tisíc kubíků splašků ročně.

Pás u Lipna chtějí zastavět desítkami bytů. Nejvyšší správní soud to zabrzdil

Podle některých odborníků nebudou nikdy dokonale vyčištěné od fosforu zaviňujícího tvorbu sinic. A co je podle biologů horší, je zastavování levého lipenského břehu resorty, které jen více přidusí pobřežní zemědělskou půdu.

Nebezpečí devastace krajiny si všiml i Jihočeský kraj, který si nechal zpracovat odborný dokument nazvaný Studie stavu a návrhu řešení pro vodní nádrž Lipno. Studie je už hotová, ale zatím není schválená zastupiteli a je neveřejná. Má mimo jiné řešit v oblasti odpadní vody, kanalizace a čističky vod.

Obavy z budoucnosti Lipenska má i hydrobioložka a tamní rodačka Monika Krolová. Další zástavbou podle ní mizí cenné biokoridory. „Všimla jsem si, že tu mizí obojživelníci, třeba žáby. Ze změn krajinného rázu mám strach. Snad vývoj ještě napraví krajská studie, kterou by se měli řídit politici a developeři,“ uvedla Krolová.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Odpůrci nové silnice I/35 Českým rájem mají posudek, který zpochybňuje EIA

ilustrační snímek

Odpůrci nové silnice I/35 Českým rájem nechali zpracovat znalecký posudek, který zpochybňuje kvalitu a zákonnost posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)...

13. listopadu 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě okolo sedmnácté hodiny opustili střechu jednoho z finských domů určených k demolici, který ve čtvrtek ráno obsadili. Situaci na místě celý den...

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  18:24

Další ohnisko ptačí chřipky. Testy potvrdily nákazu v chovu kachen na Nymbursku

V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...

Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu, z toho třetí v tomto týdnu, je v chovu kachen firmy Perena v Nouzově na Nymbursku. Vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1 tam byla potvrzena ve...

13. listopadu 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Na Rolnické náměstí v Plzni,kde se staví kanalizace, se vrátí auta v květnu 2026

ilustrační snímek

Na Rolnické náměstí v Plzni, kde město od května buduje kanalizaci, se vrátí auta v květnu příštího roku. Hotovo mělo být původně tento měsíc. Stavbu...

13. listopadu 2025  16:09,  aktualizováno  16:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Startup Night 8: Místo, kde se studenti potkávají s investory a lídry českého byznysu

13. listopadu 2025  17:45

Český průlom do světové medicíny: Molekulární vodík je tématem první klinické studie svého druhu v ČR

13. listopadu 2025  17:23

Manévry na D5 kvůli těhotné ženě. Řidiči předvedli ukázkovou záchranářskou uličku

Velké manévry na D5. Miminko si příchod na svět nakonec rozmyslelo

V koloně na dálnici D5 u Rokycan v místech oprav vozovky uvázla rodička, když ji náhle zaskočily domnělé projevy nastávajícího porodu. Její partner požádal o pomoc projíždějící policisty, kteří je na...

13. listopadu 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Opava hledá investora pro stavbu parkovacího domu v Kylešovicích

ilustrační snímek

Opava hledá investora pro parkovací dům ve své městské části Kylešovice. Projekt má zlepšit parkování, podpořit elektromobilitu a nabídnout komerční plochy....

13. listopadu 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Zástavbu u Lipna prověří kraj, developer tam plánuje rodinné a bytové domy

Komplex Viva Lipno se má rozkládat u břehu, kde stojí bronzová socha Lipenské...

Luxusní bydlení v atraktivní přírodě u jihočeského Lipna. Takto developeři představují projekt, který posledních přibližně pět let připravuje soukromý investor pod názvem Viva Lipno. Po zásahu soudu...

13. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Historická zbrojnice v Plzni prošla modernizací, zůstala však autentická

ilustrační snímek

Západočeské muzeum v Plzni dnes otevřelo zrekonstruovanou městskou zbrojnici, která je jednou z jeho nejcennějších expozic. Stovky zbraní v ní nejsou vystavené...

13. listopadu 2025  15:26,  aktualizováno  15:26

Kino Hvězda v Uherském Hradišti má nový promítací systém za 3,6 milionu Kč

ilustrační snímek

Kino Hvězda v Uherském Hradišti má nový promítací systém. Modernizace promítací techniky stála město 3,6 milionu korun. Radnice to dnes uvedla ve zprávě na...

13. listopadu 2025  15:24,  aktualizováno  15:24

ÚS obdržel pět stížností od aktérů druhé větve korupční kauzy kolem Ratha

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) obdržel pět stížností od aktérů druhé větve korupční kauzy kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Čtyři z nich, včetně podnětu...

13. listopadu 2025  15:23,  aktualizováno  15:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.