Obce i kraj budou muset doplácet na platy kuchařek a školníků, půjde o miliony

Jan Jakovljevič
  13:52aktualizováno  13:52
Odměňování nepedagogických pracovníků přechází na zřizovatele škol. Jihočeský kraj si připravil doplatek 125 milionů korun. V jím zřizovaných školách pracuje v nepedagogických profesích přes 1 500 lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Školníci, kuchařky, uklízečky, údržbáři, ale i správci počítačových sítí nebo ekonomové. Ti všichni se podílejí na hladkém fungování škol. Jejich platy od ledna přechází ze státní kasy na samosprávy, které budou muset zajišťovat například i školní pomůcky či vzdělávání učitelů. Stát jim slibuje kompenzaci výdajů, ne vždy ale bude dostatečná.

Prostředky, jež stát obcím a krajům pošle, vychází z úpravy zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Samosprávy si na platy nepedagogů rozdělí napříč republikou 33,5 miliardy korun. Obce a města se podělí o 23 miliard, zbytek připadne krajům. Doposud peníze získávaly přímo školy.

Pro výpočet je stěžejní počet žáků. Jihočeský kraj počítá s částkou kolem 756 milionů, což na pokrytí očekávaných nákladů podle letošního rozpočtu nestačí.

„Kraj má v současnosti připravený finanční doplatek včetně rezervy pro nepředvídatelné náklady pro nepedagogickou práci ve výši 125 milionů,“ uvedla mluvčí hejtmanství Hana Dědičová.

Kuchařkám ve školách zaplatí město. Pro Prahu se toho ale zase tolik nemění

Kraj zřizuje celkem 125 škol a školských zařízení, v nichž pracuje přes 1 500 nepedagogických pracovníků. Dědičová upozornila, že pokud bude příjem z RUD nižší, bude kraj nejen doplácet, ale i hledat úsporná opatření pro nepedagogickou práci.

Dodala, že v roce 2026 se navíc předpokládá valorizace tarifních platů nepedagogů, o níž nyní vyjednávají školské odbory. Krajské investice by ale tato novinka neměla ovlivnit.

„Otázkou spíše zůstává, jak se do nepedagogické práce na školách promítne novela zákona, která se připravuje na roky 2028 a 2029 a která modeluje zcela nové principy rozpočtování na současných školách a školských zařízeních. Ta přinese spíše požadavek na nárůst počtu nepedagogických pracovníků,“ doplnila Dědičová.

Doplácet na platy nepedagogických pracovníků budou i v krajském městě. V jeho 32 zřizovaných zařízeních jich aktuálně pracuje 521. „Podle předběžných propočtů obdrží město v roce 2026 z rozpočtového určení daní oproti roku 2025 navíc pouze 212,3 milionu korun, tedy 77,7 procenta potřebné částky,“ sdělil náměstek primátorky Petr Maroš.

Budějovice musejí dát z rozpočtu 61 milionů

Budějovice pro pokrytí platů nepedagogů navýšily neinvestiční příspěvky svým příspěvkovým organizacím na rok 2026 o 273,2 milionu korun. Z vlastního rozpočtu tak musí dofinancovat téměř 61 milionů.

„Rozdělané projekty samozřejmě dokončíme a s omezením investic nepočítáme, jak bylo prezentováno na prosincovém zastupitelstvu města,“ ujistil Maroš.

Naopak o dopadech na investice hovoří v Jindřichově Hradci. „Nejde o to, že by město muselo cíleně upozadit konkrétní akce, ale spíše o celkové přehodnocení investičních možností. Dopad se promítá do celého rozpočtu města a ovlivňuje plánování investic jako celek, a to i s ohledem na dlouhodobou finanční udržitelnost a další rozvojové priority,“ uvedla mluvčí radnice Karolína Bartošková.

Obce regionu musí doplácet na platy kuchařek i uklízeček. Přijdou o miliony

Jindřichohradecký rozpočet počítá na platy svých 139 nepedagogických pracovníků a ostatní neinvestiční výdaje s částkou bezmála 68,5 milionu. Celkem má odbor školství vyčleněných více než 151,5 milionu, z RUD město očekává kompenzaci přes 123,5 milionu.

Stát prý nikdy netvrdil, že obce a kraje nebudou muset nic doplácet. „Převádí jim pouze prostředky, které sám normoval na nepedagogickou práci pro rok 2025, navýšené o růst daňových příjmů. Skutečné náklady v jednotlivých obcích a krajích stát nezná, takže částky, které doplácí, se mohou lišit,“ řekla v listopadu mluvčí ministerstva školství Veronika Lucká Loosová.

Její slova potvrzují i zástupci některých měst a obcí na jihu Čech. V Táboře očekávají výnos z RUD kolem 140 milionů a celý jej v rozpočtu na příští rok vložili do oblasti školství.

Kraji chybí 40 milionů na mzdy nepedagogů, řešení bude hledat s řediteli

„Dodatečné mzdové náklady na nepedagogické pracovníky očekáváme ve výši 71 milionů. Finanční krytí je zajištěné z navýšených daňových příjmů,“ komentovala vedoucí odboru financí Marie Sovová. Město zřizuje šest základních a dvě mateřské školy, kde pracuje 151 nepedagogů.

Pokud se naplní očekávaný daňový příjem, dostatek finančních prostředků by měli získat i ve Střížově na Budějovicku, kde v místní základní a mateřské škole pracují čtyři nepedagogičtí pracovníci. „Dodatečné náklady na platy jsou zhruba 1,5 milionu,“ upřesnil starosta Jan Švarc.

Podobně se vyjádřil i Jan Váňa, starosta Třeboně. „Záleží také na tom, jestli vláda rozhodne o navýšení platů nepedagogických pracovníků. Pokud ano, tak to budeme muset řešit z nějaké rezervy běžných výdajů, kterou máme v rozpočtu připravenou,“ konstatoval. Daňové příjmy by jim měly dokázat náklady pokrýt i díky vysoké naplněnosti škol, kdy asi třetina žáků pochází z okolních obcí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Domažlice letos opraví dřevěný akvadukt v Hadrovci, teče přes něj voda nad tratí

DomaĹľlice letos opravĂ­ dĹ™evÄ›nĂ˝ akvadukt v Hadrovci, teÄŤe pĹ™es nÄ›j voda nad tratĂ­

Domažlice postaví v dubnu nový akvadukt v Hadrovci, přes nějž poteče voda nad železniční tratí. Nahradí dřevěný mostek, který napadla dřevomorka a město ho...

8. ledna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

8. ledna 2026  14:25,  aktualizováno  14:48

Jihočeské divadlo se stalo veřejnou kulturní institucí, změna umožní vstup kraje

JihoÄŤeskĂ© divadlo se stalo veĹ™ejnou kulturnĂ­ institucĂ­, zmÄ›na umoĹľnĂ­ vstup kraje

Jihočeské divadlo se od 1. ledna přeměnilo ve veřejnou kulturní instituci (VKI). Přestalo tak být příspěvkovou organizací města České Budějovice. Změna přinese...

8. ledna 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

Odborníci obnovují stromořadí u silnice mezi Valašským Meziříčím a Loučkou

ilustrační snímek

Odborná firma obnovuje stromořadí u silnice druhé třídy mezi Valašským Meziříčím a Loučkou na Vsetínsku. Práce začaly loni v listopadu a hotové by měly být do...

8. ledna 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihočeské divadlo se stalo veřejnou kulturní institucí, změna umožní vstup kraje

JihoÄŤeskĂ© divadlo se stalo veĹ™ejnou kulturnĂ­ institucĂ­, zmÄ›na umoĹľnĂ­ vstup kraje

Jihočeské divadlo se od 1. ledna přeměnilo ve veřejnou kulturní instituci (VKI). Přestalo tak být příspěvkovou organizací města České Budějovice. Změna přinese...

8. ledna 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

Demografický sešup. Rodí se málo dětí, dostávají jména jako Quinn či Sia

Prvním letošním novorozencem v Česku je jihočeský chlapeček Tomáš. Narodil se...

V loňském roce se opět zlomil jeden nepříjemný rekord v Kraji Vysočina. Znovu se narodilo nejméně dětí v historii. Podle údajů z pětice porodnic v kraji přišlo na svět jen 3 794 dětí. Čtvrtý rok po...

8. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Průmyslová zóna pro tvarůžkáře. Loštice připravují ambiciózní projekt

ilustrační snímek

Historická změna čeká třítisícové Loštice na Šumpersku. Výroba proslulých tvarůžků se v horizontu několika let přestěhuje z historických budov v centru města do připravované průmyslové zóny ve směru...

8. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Z Bohumína zmizeli asistenti prevence kriminality, městu na ně chybí peníze

ilustrační snímek

Bohumínu na Karvinsku od ledna chybí asistenti prevence kriminality. Loni totiž vypršela evropská dotace, jejímž prostřednictvím je město financovalo. Aktuálně...

8. ledna 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Na Vysočině se lyžuje i bruslí, v sobotu otevře ledová stěna ve Víru

ilustrační snímek

Na Vysočině by mělo mít koncem týdne otevřeno nejméně 11 lyžařských sjezdovek. Díky mrazům už vyrobily dost sněhu i některé menší skiareály, od pátku by měl...

8. ledna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

Hradecký kraj otevřel v Rokytnici byty pro duševně nemocné za 40 milionů Kč

HradeckĂ˝ kraj otevĹ™el v Rokytnici byty pro duĹˇevnÄ› nemocnĂ© za 40 milionĹŻ KÄŤ

V dvoutisícové Rokytnici v Orlických horách vzniklo za více než 40 milionů korun komunitní bydlení pro 12 lidi s chronickým duševním onemocněním. Klienti...

8. ledna 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po expozici zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

8. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  14:16

Nemocnice ve Val. Meziříčí vyhlásila kvůli epidemické situaci zákaz návštěv

ilustrační snímek

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí na Vsetínsku vyhlásila ode dneška zákaz návštěv. Důvodem je zhoršení epidemické situace v regionu. ČTK to dnes sdělila mluvčí...

8. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.