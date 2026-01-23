Odborné pozice firmy obsazují i řadu měsíců, Jihostroj hledá také na Slovensku

Jan Jakovljevič
  9:02aktualizováno  9:02
Na administrativní pozice stojí uchazeči fronty, sehnat odborníka například v technickém oboru může trvat i měsíce. Vyplývá to z dat personální agentury Grafton Recruitment. Nezaměstnanost v Jihočeském kraji vzrostla na 4,2 procenta. Zaměstnavatelé nejvíc žádají řidiče nákladních aut, montážní dělníky a kuchaře.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Podle manažera z jihočeské pobočky personální agentury Grafton Recruitment Radoslava Vacka je největší zájem například o místa v personalistice a HR.

„Mzda na pozicích se pohybuje kolem 30 až 40 tisíc korun měsíčně. Zásadním benefitem, aby firma na trhu práce uspěla a nabrala toho správného člověka, je flexibilní pracovní doba, ideálně podpořená i možným občasným home office,“ přiblížil Vacek.

Největší šanci najít si uplatnění podle něj mají právě zájemci s vystudovaným technickým oborem. „Pozic v těchto oblastech je otevřených stále více, proto mají kandidáti relativně velkou šanci uspět. Nejtěžší na obsazení jsou elektro pozice, a to z důvodu absence uchazečů,“ dodal Vacek.

Aby našli vhodné pracovníky, zvyšují zaměstnavatelé i mzdy. Vacek upřesnil, že jde o meziroční růst kolem pěti procent, existují ale i výjimky, kde firmy nabízejí i o deset procent více než před rokem.

Ústupky, jež zaměstnavatelé dělají, však nekončí u peněz. „Spočívají ve flexibilní pracovní době a možnosti pracovat občas z domova. U některých pozic, které zaměstnavatele trápí dlouhodobě, jsou schopni jít se mzdou i nad úroveň trhu,“ vypočítal Vacek.

„Pořád se obracíme dál na východ“

Nedostatek technických pracovníků skloňují i jihočeští zaměstnavatelé. Situace je tak vážná, že firmy mnohdy musejí novou pracovní sílu hledat za hranicemi.

Cizinci tvoří polovinu uchazečů v českokrumlovském závodě Schwan Cosmetics. Jeho personální ředitel Martin Toman však před časem poukázal na to, že budou nutné změny. „Ten systém musí jednoho dne bouchnout, protože my se pořád obracíme dál na východ, vybíráme tam lidské zdroje,“ komentoval. Tito pracovníci ovšem často požadují více hodin, než jim lze nabídnout.

Zostřuje se boj o schopné pracovníky, 70 procent firem chce zvyšovat mzdy, říká odborník

Toman neočekává, že zlepšení na trhu práce vzejde z českého školství. „Školy nás nezachrání, dětí je málo a kolik z nich půjde na to řemeslo a kolik jich potom bude chtít pracovat,“ ptal se Toman. Podle něj je pro ně jednodušší jezdit s kamionem, protože řidičů je málo a peníze si tam snadno vydělají.

Mladé pracovníky ze sousedního Slovenska nabírá v současnosti Jihostroj ve Velešíně na Českokrumlovsku. „Sháníme technické profese, potřebujeme povrchové úpravy, kaliče, galvanizéry a ty školy tady nejsou,“ zmínila nedávno vedoucí pro lidské zdroje Marcela Wiltschko. Firma se podílí i na výukových programech, díky čemuž je se studenty v kontaktu.

Vysokou poptávku po technických pracovnících dokládají i plány Jaderné elektrárny Temelín, kde chtějí letos opět nabrat téměř stovku nových lidí. Zájem mají hlavně o strojaře, elektrikáře nebo materiálové inženýry. „Uplatnění ale najdou i absolventi netechnických oborů,“ řekl její mluvčí Marek Sviták.

Lidí bez práce přibývá

Nezaměstnanost na jihu Čech ke konci prosince meziročně vzrostla, udržela se však pod republikovým průměrem. Jihočeské úřady práce (ÚP) evidovaly 18 443 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných vzrostl na 4,2 procenta. V roce 2024 byl výsledek o 0,6 procentního bodu nižší, práci hledalo o 2 531 uchazečů méně.

Kraj se přesto řadí mezi osm regionů s nejnižší nezaměstnaností. Ředitel krajské pobočky ÚP Ivan Loukota zároveň poukázal na to, že hodnoty jsou v souladu s výsledky posledních let. „V roce 2025 se tak potvrdil trend pozvolna narůstající nezaměstnanosti, který již naznačily dva předchozí roky. Přesto vývoj na jihu Čech v celém roce 2025 můžeme hodnotit jako standardní,“ mínil.

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Jihočeští zaměstnavatelé poptávali ke konci roku pracovníky celkem na 5 234 volných míst. Podle Loukoty se jednalo zejména o řidiče nákladních aut převážně v dálkové dopravě, montážní dělníky a kuchaře.

Na jednu pozici tak připadli více než tři uchazeči. „Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl na Prachaticku, kde na jedno místo připadalo 1,8 uchazeče. Naopak v okresech Jindřichův Hradec a Strakonice se o jedno pracovní místo ucházelo více než pět osob,“ sdělila Jana Jiříčková z jihočeské správy Českého statistického úřadu.

Personalisté z Grafton Recruitment neočekávají, že by se český trh práce měl letos výrazněji proměnit. Vývoj nezaměstnanosti by měl víceméně kopírovat rok 2025, mírné výkyvy mohou nastat v závislosti na výkonnosti ekonomiky.

„Z pohledu zaměstnavatelů tedy žádná změna, žádný z těchto scénářů totiž nepřinese výraznější uvolnění trhu. Počet pracovních příležitostí zůstane vysoký, počet dostupných kandidátů ovšem i nadále omezený. Nábor zaměstnanců proto zůstane i v roce 2026 náročný, a to prakticky ve všech oborech,“ konstatoval ředitel Grafton Recruitment Martin Malo.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Jih Moravy ochromila ledovka. Policie povolala posily, záchranka spustila traumaplán

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku, (23.ledna 2026)

Na jihu Moravy od brzkého rána trvá kalamita kvůli ledovce. S obtížemi jezdí MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2. Situaci komplikovala ranní dopravní špička. Policie...

23. ledna 2026  6:22,  aktualizováno  10:24

Červený balónek

Inscenace režisérky Michaely Homolové s názvem Červený balónek

Příběh o přátelství malého chlapce a kouzelného balónku uvede v sobotu Naivní divadlo v Liberci.

23. ledna 2026  10:20

V Krasíkově u Kokašic na Tachovsku hořel ráno sklad zemědělské firmy

ilustrační snímek

V Krasíkově u Kokašic na Tachovsku hořel dnes ráno sklad zemědělské společnosti. Zasahovaly desítky profesionálních i dobrovolných hasičů. Hořela zejména...

23. ledna 2026  8:38,  aktualizováno  8:38

V Olomouckém kraji to klouže. Srazilo se osm aut, na ledovce uvázl autobus

Nehoda mezi obcemi Hněvotín a Lutín na Olomoucku, kde se střetlo osm aut. (23....

Maximálně opatrní by v pátek měli být řidiči při cestách v Olomouckém kraji. Kromě Šumperska, kde začalo mrholit časně ráno, hlásí problémy kvůli ledovce řidiči také na Olomoucku a Prostějovsku....

23. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  10:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Trutnovsku se srazila dvě auta, ze zdemolovaného vozu vyprostili řidiče

Nehoda dvou aut v Horní Olešnici na Trutnovsku (22. ledna 2026)

Dvě auta se ve čtvrtek večer srazila na silnici I/16 v Horní Olešnici na Trutnovsku. Vážná nehoda se stala nejspíš po smyku jednoho z vozů. Hasiči museli vyprostit ze zcela zničeného auta řidiče,...

23. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Pavel navštívil přerovskou Meoptu, ptal se na budoucnost perspektivní výroby

Prezident Petr Pavel navštívil přerovskou Meoptu.

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. Páteční program prezident v 9:00 zahájil návštěvou přerovské Meopty, která je jednou z největších a technologicky...

23. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  10:12

Mezi nebem a zemí

Ilustrační snímek

Na divadelní představení mohou v neděli přijít návštěvníci do KC Kino Harrachov.

23. ledna 2026  10:11

Melantrichova ulice

Melantrichova ulice

Ranní úklid v Praze 1 na Starém Městě v Melantrichově ulici v podání Pražských služeb.

vydáno 23. ledna 2026  10:03

Zvířecí pohotovost se osvědčila. Veterinářů, kteří by chtěli sloužit, přibývá

Ilustrační obrázek

Pilotní projekt veterinární víkendové pohotovosti se v Karlovarském kraji osvědčil a bude pokračovat další dva roky. Jak řekl krajský radní pro životní prostředí Jan Vrba, projekt oceňují chovatelé i...

23. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Městský sklářský ples

Plesová sezona, ilustrační foto

Železný Brod zve na Městský sklářský ples v místní sokolovně v Masarykově ulici. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Koloseum.

23. ledna 2026

Budoucnost soudu v Rokycanech je nejistá, ministr Tejc chce šetřit

Budova Okresního soudu v Rokycanech (16. ledna 2026)

Je budoucnost Okresního soudu v Rokycanech ohrožená, protože s osmi soudci patří mezi pět nejmenších soudů v České republice? Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc naznačil na síti X před několika dny,...

23. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Ve výše položených místech Pardubického kraje se místy tvoří náledí

ilustrační snímek

Ve výše položených místech Pardubického kraje se na některých silnicích tvoří náledí. V oblastech, kde se nepoužívá posypová sůl, také na vozovkách zůstávají...

23. ledna 2026  8:04,  aktualizováno  8:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.