Nová cyklostezka za 23,5 milionu korun propojila Strakonice a Pracejovice

Strakonice s Pracejovicemi propojila cyklostezka, jejíž součástí je nová lávka přes řeku Otavu. Trasa odvádí cyklisty a chodce mimo frekventovanou silnici I/22 z Vodňan do Domažlic. Náklady na vybudování cyklostezky byly zhruba 23,5 milionu korun, řekla dnes ČTK mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.
"Díky nové trase získávají obyvatelé Pracejovic, Nového Dražejova i dalších okolních lokalit komfortní a bezpečné spojení se Strakonicemi, ať už při cestách do zaměstnání, škol, za službami nebo za volnočasovými aktivitami," uvedla Bučoková. Součástí stavby je lávka přes Otavu o rozpětí 41,65 metru a hmotnosti přibližně 46 tun.
Stezka vede přírodou kolem řeky a navazuje na rekreační zónu Podskalí. Město tam také opravilo obě lávky, které jsou nyní bezbariérové a umožňují pohyb rodičům s kočárky, seniorům i lidem s handicapem. Do budoucna město počítá s dalším rozšiřováním cyklistické infrastruktury směrem ke Katovicím.
Strakonice letos hospodaří se schodkem 79 milionů korun. Rozpočet počítá s výdaji 903 milionů korun a s příjmy 824 milionů korun. Schodek město pokryje z rezerv z minulých let. Naplánovány jsou investice za 228 milionů korun.