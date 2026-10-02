Nová hala v J. Hradci za 187 mil. Kč nabídne prostor sportu, školám i veřejnosti

Jindřichův Hradec vybudoval víceúčelovou sportovní halu se zázemím. Rozšiřuje kapacitu sportovišť a nabízí zázemí pro sportovní kluby, školy i veřejnost. Přístavba současné haly za 187 milionů korun začala loni v červenci. Město na stavbu získalo 50 milionů korun z krajského investičního fondu, řekl dnes novinářům starosta Michal Kozár (ANO).
Přístavba, která navazuje na starší halu, splňuje parametry pro soutěžní zápasy ve všech kategoriích pro basketbal, volejbal, házenou či sálový fotbal. “Dlouhodobě se řešilo, že stávající palubovky, které máme, kapacitně nestačí. Nastal souběh dvou zápasů a muselo se pracně domlouvat, kdy který zápas se uskuteční. A současně se řešilo, že vlastně hala Slovanu, která se využívala, už je letitá. Byť se tam teď udělal nový povrch, tak by bylo potřeba i pro ostatní sporty kulturnější zázemí,” uvedl starosta.
Součástí stavby je zázemí se šatnami, sprchami, klubovnou a relaxační místností. Hala je vybavena certifikovanou sportovní podlahou, tribunou pro 70 diváků, LED obrazovkou a moderním sportovním vybavením. Objekt je bezbariérový, včetně výtahu a přístupových ramp. Stavba má zelenou střechu, tepelná čerpadla, retenční nádrž pro hospodaření s dešťovou vodou a moderní technologie s nízkými provozními náklady.
Jindřichův Hradec letos hospodaří se schodkem 602 milionů korun. Velkou část investic z loňského roku město zaplatí až v letošním roce. Jindřichův Hradec očekává pro rok 2026 příjmy 940 milionů korun a výdaje 1,54 miliardy korun.