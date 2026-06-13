Nové i historické vozy MHD si v Českých Budějovicích prohlédlo 2000 lidí

Na 2000 lidí dnes nahlédlo do běžně nepřístupných prostor českobudějovického dopravního podniku. Při dnu otevřených dveří si mohli prohlédnout nové i historické vozy a další provozní techniku městské hromadné dopravy. Poprvé si také návštěvníci mohli s aplikací vyzkoušet nová sdílená kola, která se v ulicích Českých Budějovic objeví od července. ČTK to dnes řekla mluvčí dopravního podniku Barbora Fišer.
"Zároveň jsme tady měli techniku například pro správu veřejného osvětlení nebo trolejového vedení pro trolejbusy. Děti si tady mohly vyrábět různé věci, jako modely, placky, přívěšky z trolejí z Rudolfovské třídy," uvedla Fišer. Deštivé počasí během dopoledne organizátory nezaskočilo, protože většina aktivit se odehrávala uvnitř.
O doprovodný program se postarali policisté a hasiči, kteří pro návštěvníky připravili vzdělávací programy. Zapojili se také další partneři z organizace Besip, hlubocké zoo, teplárny či českobudějovických sportovních klubů.
Dopravní podnik města České Budějovice zajišťuje přepravu v krajském městě, v 15 obcích a v sezoně také na letiště. Dopravu zajišťují nízkopodlažní autobusy a trolejbusy na 22 denních a dvou nočních linkách. Na osm trolejbusových linek v pracovní dny při plném provozu vyjíždí 46 vozů. Autobusy zajišťují dopravu na 16 linkách. V pracovní dny vyjíždí do ulic ve špičce 61 vozů.