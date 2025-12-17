Jolanda i Petr Muk. Nové trolejbusy v Českých Budějovicích dostaly jména

Autor: mrk
  14:42aktualizováno  14:42
Do ulic Českých Budějovic vyrazí v nejbližších dnech 21 nových trolejbusů. Dopravní podnik tím završil nejdražší objednávku ve své historii, když dohromady nakoupil 35 vozidel Škoda 33Tr. Cestující, ale i obyvatelé jim vybrali jména. Nejvíce hlasů dostal Miloš Velemínský, pediatr, neonatolog, pedagog a vědec, který významně posunul standardy péče o nedonošené děti.

Na jaře převzal dopravní podnik první várku 14 trolejbusů, ve středu slavnostně představil tu druhou, která čítá 21 vozidel.

„Škoda nám dodala moderní vozidla, se kterými jsou kolegové v provozu velmi spokojeni,“ chválil ředitel budějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš, a hodnotil tak i půlroční zkušenosti s prvními vozy.

Českobudějovický dopravní podnik si pořídil 21 nových trolejbusů. (17. prosince 2025)
Českobudějovický dopravní podnik si pořídil 21 nových trolejbusů. (17. prosince 2025)
Českobudějovický dopravní podnik si pořídil 21 nových trolejbusů. (17. prosince 2025)
Českobudějovický dopravní podnik si pořídil 21 nových trolejbusů. (17. prosince 2025)
12 fotografií

Všech 35 trolejbusů Škoda 33Tr od skupiny Škoda pořídil dopravní podnik za téměř 700 milionů korun. Z toho 396,8 milionu pokryly dotace Evropské unie z IROPu.

Už prvních 14 vozů, které jsou v provozu, dostalo svá jména. A protože se tato novinka v Českých Budějovicích uchytila a cestující si ji oblíbili, připravil dopravní podnik pro druhou várku velkou anketu o výběr dalších jmen.

Snažíme se postavit budoucnost MHD na elektřině, ujišťuje ředitel dopravního podniku

„Vítězem ankety se s 465 hlasy stal neonatolog Miloš Velemínský, který stál u zrodu prvního českého novorozeneckého oddělení, a to právě v českobudějovické nemocnici. Radost, i když úplně jiným způsobem, pak lidem ještě donedávna rozdávala druhá osobnost v pořadí – téměř 300 hlasy zvolila veřejnost místní rodačku, kartářku Jolandu. Na pomyslné stupně vítězů pak dosáhl známý ilustrátor Jaroslav Kerles. Nominoval ho syn,“ upozornila mluvčí dopravního podniku Barbora Fišer.

Konec legendy. V Budějovicích se loučí staré trolejbusy, jezdily přes 30 let

Na dalších místech skončil zpěvák Petr Muk, rybníkář Jakub Krčín či spisovatel Jaroslav Hašek. Povinností bylo, aby měla vybraná osobnost vždy nějaké spojení s Budějovicemi a okolním regionem.

„Nechybí tak třeba ani Václav Masopust a jeho pikador, tedy párek v rohlíku, který pro Čechoslováky v Madridu objevil v minulém století,“ zmínila Fišer.

Nasazení na linku 1

Ale zpátky přímo k trolejbusům. Ty jsou opět vybavené bateriemi, které umožňují provoz i mimo trakční vedení. Dopravní podnik by tak chtěl těmito vozy naplno obsadit linku 1 a udělat ji tím ekologičtější.

„Máme vyzkoušené, že tuto trasu, která není plně pokrytá trolejemi, bez problémů zvládnou. Ale ještě je musíme prověřit, až bude opravdu velká zima, kdy nájezd vozidel není tak velký,“ upozornil Slavoj Dolejš.

Dosavadní výsledky byly podle jeho slov velmi slibné a spolehlivé. „Pevně proto věříme, že cestující brzy svezeme trolejbusy i na dalších linkách,“ dodal ředitel.

Dopravní podnik ukázal nové trolejbusy, jejich jména vás vrátí do hodin dějepisu

Po dodání všech 35 vozidel bude jezdit v Budějovicích celkem 50 bateriových trolejbusů, tedy přes 80 procent flotily. Vybavené jsou trakčními bateriemi s garantovaným dojezdem 12 kilometrů. Od května díky tomu dopravní podnik převedl linku 15 z autobusů na trolejbusy. A kromě linky 1 to zkouší i na lince 14.

MHD v Českých Budějovicích má 22 denních linek, z toho je osm trolejbusových, a dvě noční linky.

Po kom se jmenují nové budějovické trolejbusy

1. Miloš Velemínský – český pediatr, neonatolog, uznávaný pedagog a vědec. Významně posunul standardy péče o nedonošené děti. (1936-2024)

2. Jolanda (vl. jménem Věra Nemethová) – budějovická rodačka, věštkyně a televizní kartářka. Proslula hláškami jako „Hodně budeš někde“. (1964-2020)

3. Jaroslav Kerles – karikaturista a ilustrátor, autor kapra Jakuba, který byl navíc velkým příznivcem hromadné dopravy. (1939-2014)

4. Petr Muk – oceňovaný zpěvák a hudebník, známý také z muzikálů, který v Českých Budějovicích žil a spoluzaložil skupinu Oceán. (1965-2010)

5. Jiří Maňák – budějovický rodák, vojenský pilot za 2. světové války. Byl jedním ze tří československých letců, kteří zastávali velicí pozice u britského RAF. (1916-1992)

6. Josef Cepák – pedagog, propagátor cyklistiky v Českých Budějovicích. Zasadil se o výstavbu cyklostezky do Hluboké n. Vlt., která nese jeho jméno. (1950-2010)

7. Adolf Koberna – řidič z druhé éry trolejbusů v Českých Budějovicích. Na lince Suché Vrbné-Rožnov svezl cestující jako úplně první. (1913-1992)

8. Jakub Krčín – rybníkář, hospodář, který významně utvářel krajinu jižních Čech včetně Českých Budějovic a jejich okolí. (1535-1604)

9.-10. Alois Bohůnek – zakladatel Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích. Ve funkci ředitele působil do roku 2020. (1949-2023)

9.-10. Přemysl Kabourek – řidič MHD z Dopravního podniku města České Budějovice. (1974-2025)

11. František Antonín Gerstner – inženýr a stavitel první koněspřežné dráhy na evropském kontinentu z Českých Budějovic do Lince. (1796-1840)

12.-13. Jaroslav Hašek – spisovatel, publicista, novinář. Pro Švejka mu byla inspirací jeho služba u českobudějovického vojenského pluku. (1883-1923)

12.-13. Blažena Strachotová – obyvatelka Českých Budějovic, ve 107 a 108 letech 2× oslavila titul nejstarší občanky ČR. (1917-2025)

14. Vendelín Grünwald – právník a politik. V Českých Budějovicích spoluprosadil otevření českého gymnázia. Významný národní buditel jižních Čech. (1812-1885)

15. August Zátka – rodák, politik, bývalý starosta a významná osobnost Čechů v Českých Budějovicích. Zakladatel místní pobočky Matice školské. (1847-1935)

16. Carl Hardtmuth – podnikatel, politik působící v Českých Budějovicích. Do města přesunul tužkařskou výrobu společnosti Koh-i-noor Hardtmuth. (1804-1881)

17. Václav Masopust a jeho PIKADOR – nejen Pikador, i párek v rohlíku je budějovický. Pro Čechoslováky ho v Madridu objevil místní řezník Václav Masopust. (20. století)

18.-20. Vojtěch Jírovec – hudební skladatel z Českých Budějovic. Ve Vídni působil i s Mozartem, který provedl jednu z jeho symfonií. (1763-1850)

18.-20. Zachariáš – měšťan Zachariáš, jeden z prvních městských pivovarníků. Své jmění věnoval na výstavbu špitálu pro chudé. (přelom 13.-14. století)

18.-20 Karel IV. – český král a římský císař. Významně pozvedl postavení Českých Budějovic udělením zásadních práv. (1316-1378)

21. Emanuel Fritsch – předseda Klubu československých turistů na Šumavě. Je po něm pojmenována malebná Fritschova stezka poblíž Českých Budějovic. (1874-1956)

Už na jaře dodaných 14 trolejbusů dostalo jména rovněž po významných osobnostech. Do výběru dopravního podniku se dostali zakladatelé města, místního českého školství i vzpomínky na nedávno zesnulé blízké spolupracovníky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná už zítra

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...

17. prosince 2025  14:33

Pojišťovací bizáry roku: pomsta rybářů i poničený vibrátor

17. prosince 2025  14:31

Odborníci řeší založení budov Ostrava Towers Complex, největší stavby v zemi

ilustrační snímek

V Ostravě pokračuje příprava výstavby výškových budov Ostrava Towers Complex. Projekt v oblasti Nová Karolina počítá s vybudováním nejvyšší budovy v České...

17. prosince 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Zlínský Den pro Zuzanku vynesl pro onkologicky nemocné děti 600.000 Kč

ilustrační snímek

Rekordních téměř 600.000 korun pro onkologicky nemocné děti letos vynesl tradiční Den pro Zuzanku, který ve Zlíně pořádá Mateřská škola Kolektivní dům. Celkový...

17. prosince 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SurgalClinic otevírá v Brně pracoviště dlouhodobé péče pro 74 pacientů

SurgalClinic otevĂ­rĂˇ v BrnÄ› pracoviĹˇtÄ› dlouhodobĂ© pĂ©ÄŤe pro 74 pacientĹŻ

Nové pracoviště dlouhodobé ošetřovatelské péče s kapacitou 74 lůžek vybudovala v brněnských Židenicích soukromá klinika SurGal Clinic. Zařízení cílící na...

17. prosince 2025  12:41,  aktualizováno  12:41

Střední škola v M. Budějovicích rozšíří svůj areál v Tovačovského sadech

ilustrační snímek

Kraj Vysočina chystá rozšíření areálu Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích v Tovačovského sadech. Škola díky tomu bude moct opustit...

17. prosince 2025  12:35,  aktualizováno  12:35

Rozárka s červenou čepičkou. Pacienty ostrovské nemocnice potěšil poník

Největší radost ze čtyřnohé terapeutky měli klienti oddělení.

Příjemná návštěva v předvánočním čase potěšila klienty oddělení následné péče psychiatrie Nemocnice Ostrov. Zavítala mezi ně Kateřina Bláhová s poníkem Rozárkou. Zooterapie sice není v nemocnici...

17. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Plzeň od ledna rozšíří placené parkovací zóny do oblasti kolem zimního stadionu

ilustrační snímek

V okolí zimního stadionu v Plzni bude od 5. ledna příštího roku nová zóna placeného stání G. Přibližně 1000 placených míst vznikne v okolí zhruba tři čtvrtě...

17. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  12:25

Moravskoslezský kraj podpoří sociální služby bezúročnými půjčkami

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj příští rok opět poskytne provozovatelům sociálních služeb bezúročné půjčky. Návratná finanční pomoc má organizacím usnadnit situaci do...

17. prosince 2025  12:11,  aktualizováno  12:11

Těšínské divadlo se otevřelo po rekonstrukci, vzniklo nové kulturní centrum

ilustrační snímek

Skončila rozsáhlá rekonstrukce Těšínského divadla. Trvala 18 měsíců a stála 139 milionů korun. Výsledkem je vznik kreativního Těšínského divadelního a...

17. prosince 2025  12:06,  aktualizováno  12:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlaťáky.cz zveřejňují identifikaci odcizených zlatých slitků v hodnotě přes 4,5 milionu korun. Jedná se o certifikované investiční zlato Argor-Heraeus

17. prosince 2025  13:44

Generální dodavatel průmyslových staveb Harden Construction vstupuje na český trh. První projekt realizuje na Mostecku

17. prosince 2025  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.