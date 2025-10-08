Na odborné porotě z klubu bylo vybrat ty nejzajímavější. Vyřazené byly nakonec všechny ty, které připomínaly bývalé či současné hráče. V historii klubu se skvělých hokejistů vyskytlo obrovské množství a připomínat maskotem jen jednoho z nich by nebylo fér.
Ze zástupu dalších možností se nakonec porotě nejvíce líbily ty, které alespoň nějak připomínají název klubu, nebo město, kde klub hraje.
Předvybráno bylo nakonec pět variant jména, podle abecedy Budy, Endži, Karby, Moty a Turbo. A teď už je to jen na fanoušcích. Které jméno dostane nejvíc hlasů, tak se bude nový maskot jmenovat. Čas na hlasování je do neděle 12. října a hlasuje se na webu klubu www.hcmotor.cz.