Dle komise byla lepší o parník, radní zvolili konkurenta. Výběr ředitele školy budí vášně

Jan Jakovljevič
  11:32
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Proč rada města nevybrala za ředitelku Základní školy Sokolská kandidátku doporučenou odbornou komisí, ale až druhého uchazeče? Otázka, která v Třeboni budí vášně. Opozice si proto na pondělí vyžádala svolání mimořádného zasedání. Ani za tři hodiny se však přítomní nic nedozvěděli.

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Novým ředitelem Základní školy Sokolská v Třeboni se stal Lukáš Baierling.

Novým ředitelem Základní školy Sokolská v Třeboni se stal Lukáš Baierling. | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Opozice v Třeboni si vyžádala svolání mimořádného zasedání zastupitelstva. Téma...
Opozice v Třeboni si vyžádala svolání mimořádného zasedání zastupitelstva. Téma...
Novým ředitelem Základní školy Sokolská v Třeboni se stal Lukáš Baierling. To...
Základní škola Sokolská stojí v Komenského sadech u historického centra.
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„Jsme tady proto, abychom poprosili radu o vysvětlení, proč se to stalo, a aby nám přednesla plán, jak stabilizuje situaci na ZŠ pro příští školní rok,“ zdůvodnil opoziční zastupitel Ondřej Zbudil (Třeboňáci s podporou starostů). Školu navštěvují i jeho děti, tudíž ho zajímalo, do jakého prostředí budou chodit. Exstarostka Terezie Jenisová (KDU-ČSL) se pak ptala, proč rada nerespektovala odbornou komisi.

Komise složená ze zástupců města, školní inspekce, kraje, pedagogů a školské rady doporučila na pozici stávající zástupkyni ředitele Janu Drtinovou, rada se však rozhodla pro druhého uchazeče v pořadí Lukáše Baierlinga. Celkem se o post ucházeli čtyři kandidáti. Nový ředitel má nastoupit 1. srpna.

Už několik týdnů mám obrovskou zlost. Vy zakládáte na mojí slušnosti, že na škole zůstanu. Mně je líto jen mých prvňáčků, pro které dýchám, protože mám sto chutí odejít

Jitka Havránkováučitelka

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