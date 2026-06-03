„Jsme tady proto, abychom poprosili radu o vysvětlení, proč se to stalo, a aby nám přednesla plán, jak stabilizuje situaci na ZŠ pro příští školní rok,“ zdůvodnil opoziční zastupitel Ondřej Zbudil (Třeboňáci s podporou starostů). Školu navštěvují i jeho děti, tudíž ho zajímalo, do jakého prostředí budou chodit. Exstarostka Terezie Jenisová (KDU-ČSL) se pak ptala, proč rada nerespektovala odbornou komisi.
Komise složená ze zástupců města, školní inspekce, kraje, pedagogů a školské rady doporučila na pozici stávající zástupkyni ředitele Janu Drtinovou, rada se však rozhodla pro druhého uchazeče v pořadí Lukáše Baierlinga. Celkem se o post ucházeli čtyři kandidáti. Nový ředitel má nastoupit 1. srpna.
Už několik týdnů mám obrovskou zlost. Vy zakládáte na mojí slušnosti, že na škole zůstanu. Mně je líto jen mých prvňáčků, pro které dýchám, protože mám sto chutí odejít