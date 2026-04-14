Novým předsedou jihočeské KDU-ČSL se stal poslanec František Talíř

Novým předsedou KDU-ČSL v Jihočeském kraji se stal poslanec František Talíř. Bývalý náměstek jihočeského hejtmana nahradil v čele krajské organizace Jana Bartoška. Jihočeští lidovci podpoří na celostátní konferenci strany ve volbě předsedy Jana Grolicha, uvedl Talíř v tiskové zprávě.
Prvním úkolem je podle nového předsedy uspět v podzimních komunálních a senátních volbách. "S novým předsednictvem bychom chtěli, aby KDU-ČSL v jižních Čechách byla otevřenou politickou stranou, kam mohou vstupovat lidé, kteří mají na srdci dobro, bezpečnost a prosperitu naší země, našeho kraje," uvedl Talíř.
Místopředsedy KDU-ČSL v Jihočeském kraji se stali zastupitel z Lišova na Českobudějovicku Martin Filip, kandidátka do Senátu na Strakonicku Jana Hrdinová, bývalý písecký místostarosta Petr Hladík a zastupitelka z Dačic na Jindřichohradecku Kateřina Marková. Členy předsednictva se dále stali Jiří Maňák, Petr Adamec a Jaromír Talíř.
Jihočeská KDU-ČSL na celostátní konferenci podpoří kromě Grolicha ve volbě prvního místopředsedy Benjamina Činčilu a ve volbě řadového místopředsedy Františka Talíře. Kandidaturu Grolich oznámil koncem ledna krátce poté, co současný lidovecký předseda a někdejší ministr zemědělství Marek Výborný oznámil, že nebude mandát obhajovat. Delegáti budou předsedu a místopředsedy strany volit na celostátním sjezdu 24. a 25. dubna v Ostravě.