Novým starostou Prachatic bude lídr vítězných Nezávislých Martin Malý

Novým starostou Prachatic bude Martin Malý, lídr kandidátní listiny vítězných Nezávislých. Ve městě po volbách vznikla koalice, kterou tvoří Nezávislí, Prachatice společně a ANO. Budou mít 11 z 21 zastupitelů. Místostarosty budou Jan Kotrba (Prachatice společně) a Marek Liška. ČTK to dnes řekl Malý. ODS dosavadního starosty Jana Bauera bude v opozici.
Ustavující zastupitelstvo by se mělo sejít 9. listopadu. "Následně se s koaličními partnery dohodneme, jestli budeme pro zasedání držet pondělní termíny, nebo jestli zastupitelstva přesuneme na jiný den," uvedl Malý.
Město bude mít sedmičlennou radu. Kromě starosty a místostarostů ji budou tvořit dva zástupci Nezávislých a po jednom za Prachatice společně a ANO.
Komunální volby v Prachaticích vyhráli Nezávislí, získali šest zastupitelů. Druhá skončila ODS se čtyřmi mandáty. Třetí Prachatice společně budou mít tři zastupitele stejně jako čtvrté Naše Česko. Po dvou zastupitelích budou mít Živé Prachatice (STAN, Piráti) a ANO. Sedmou příčku obsadí Pro Prachatice s jedním zastupitelem.
Malý uvedl, že nové vedení města chce mimo jiné přehodnotit výběrové řízení na dostavbu plaveckého bazénu. Projekt se týká vybudování wellness části a dětského světa. Radnice počítala, že záměr bude stát 190 milionů korun, z toho 50 milionů korun pokryje dotace a zbytek uhradí úvěr. "Máme informace, že nabídky firem jsou výrazně vyšší než architekty odhadovaná částka. Proto chceme výběrové řízení přehodnotit a podle toho postupovat," uvedl Malý.