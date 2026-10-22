Novým třeboňským starostou bude Aleš Kolář za Naše Česko

Třeboň v následujících čtyřech letech povede koalice Naše Česko, Společně pro Třeboň a Třeboňáci s podporou Starostů. Budou mít 17 z 25 zastupitelů. Současný místostarosta Aleš Kolář (Naše Česko) vystřídá ve funkci starosty Jana Váňu z ODS. Prvním místostarostou bude Petr Kouba (Společně pro Třeboň) a druhým Ondřej Zbudil (Třeboňáci). ČTK to dnes řekl lídr kandidátky Naše Česko Kolář.
"Takhle silná koalice v Třeboni dosud nebyla, společně máme přes 60 procent všech platných hlasů ve volbách," uvedl Kolář. Tři místa v sedmičlenné radě města obsadí Naše Česko, po dvou křeslech budou mít oba další koaliční partneři. Termín ustavujícího zastupitelstva dosud nebyl stanoven, podle Koláře bude v rozmezí od 2. do 9. listopadu.
Komunální volby v Třeboni vyhrálo Naše Česko, které stejně jako druhé Společně pro Třeboň získalo šest mandátů. Třetí Třeboňáci obsadí pět křesel v zastupitelstvu. Pět mandátů má také dosud vládnoucí ODS, která před čtyřmi roky měla 11 zastupitelů. Pátá skončila KDU-ČSL se dvěma mandáty a šestá Sociální demokracie obsadí jedno křeslo v zastupitelstvu.