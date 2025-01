O Alej roku usilují topoly v Nálesí, platany v Protivíně a duby u Kuniferu

17:22

Tři jihočeská stromořadí usilují o to, aby se staly Alejí roku 2024. Lidé do ankety nominovali topolovou alej u kapličky v Nálesí, platanová alej u pivovaru v Protivíně a Dubové stromořadí podél rybníka Kunifer. Zájemci mohou hlasovat na webu alejroku.cz do 29. ledna.