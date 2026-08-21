O post senátora za Strakonicko se na podzim utkají tři kandidáti

Na Strakonicku budou v podzimních volbách usilovat o post senátora tři kandidáti. Mandát obhajuje Tomáš Fiala, jenž před šesti lety uspěl za ODS, a nyní kandiduje za Naše Česko. Proti němu se postaví Jana Hrdinová ze Sudoměře u Písku a starosta Albrechtic nad Vltavou Miroslav Ušatý. Registrační úřad rozhodl o registraci jejich kandidátních listin. O počtu uchazečů ČTK informovala mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.
Hrdinová, která je členkou KDU-ČSL, se věnuje šití historických krojů. Ušatého nominovalo uskupení s názvem Váš hlas pro zájmy Prácheňska a ochranu české koruny, ekonomiky a hotovosti v ústavě. Před šesti lety kandidoval za Trikoloru, nyní je zástupcem Svobodných.
Před šesti lety na Strakonicku usilovalo o mandát senátora 11 kandidátů. Do druhého kola postoupil Fiala se starostou Radomyšle Lubošem Peterkou (KDU-ČSL). O vítězi rozhodl rozdíl pouhých 45 hlasů, ředitele strakonické nemocnice Fialu volilo 8238 lidí, Peterka získal 8193 hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 15 procent voličů, v prvním hlasovalo 39,49 procenta.
První kolo voleb do horní komory parlamentu letos bude 9. a 10. října. Pokud žádný kandidát nezíská více než 50 procent hlasů, bude o týden později druhé kolo.
Známí kandidáti pro strakonický obvod v senátních volbách:
Název navrhujícího seskupení Jméno a příjmení kandidáta 2026, profese Jméno a příjmení kandidáta 2020, profese
ČSSD - Karel Kratochvíle, senátor
ODS - Tomáš Fiala, ředitel nemocnice
ANO - Petr Kalina, starosta obce Dobev
KSČM - Pavel Štětina, lesník
KDU-ČSL Jana Hrdinová, krejčová Luboš Peterka, starosta Radomyšle
Piráti - Michal Horák, IT inženýr
Nezávislý kandidát - Petra Kurschová, oděvní návrhářka
Nezávislý kandidát - Miroslav Šobr, úředník
PÍSEK SOBĚ - sdružení nezávislých kandidátů - Marek Anděl,ředitel muzea Elektrárny královského města Písku
STAN - Ivana Zelenková, starostka Čejetic
Váš hlas pro zájmy Prácheňska a ochranu české koruny, ekonomiky a hotovosti v ústavě Miroslav Ušatý, starosta Albrechtic nad Vltavou -
Trikolóra - Miroslav Ušatý, starosta Albrechtic nad Vltavou
Naše Česko Tomáš Fiala, senátor -
Zdroj: politické strany