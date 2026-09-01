O prázdninách na jihočeských silnicích zemřelo deset lidí, stejně jako loni

O prázdninách zemřelo při nehodách na jihočeských silnicích deset lidí. Je to stejně jako před rokem. V červenci měly nehody tři oběti, v srpnu zahynulo sedm lidí. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 26 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
V srpnu se v kraji stalo 453 nehod, což je o 21 méně než loni. Při nehodách bylo 15 lidí těžce zraněno, 213 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 46,72 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
V srpnu evidovali policisté několik tragických nehod motorkářů, poslední z nich se stala v pondělí. Dvacetiletý motocyklista zemřel po nárazu do stromu u Nové Olešné na Jindřichohradecku. Záchranáři už mu nemohli pomoci.
Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejtragičtějšími dny končícího měsíce byly sobota 8. srpna a pátek 21. srpna s 21 nehodami.
Srpnové nehody v Jihočeském kraji:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
České Budějovice 148 1
Český Krumlov 61 1
Jindřichův Hradec 49 3
Písek 28 0
Prachatice 37 0
Strakonice 46 0
Tábor 84 2
Zdroj: policejní statistiky