O spalovně odpadu v Hůrce u Temelína budou lidé hlasovat v referendu

O případné stavbě spalovny nebezpečného odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku budou lidé hlasovat v referendu. Proti záměru, který nyní podstupuje posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), vznikla během několika dnů petice s téměř 2400 podpisy. O vyhlášení referenda rozhodli temelínští zastupitelé na svém čtvrtečním zasedání, informoval dnes ČTK mluvčí petičního výboru Pavel Píha.
"Rozhodnutí zastupitelstva vítáme a považujeme ho za důležitý krok," uvedl Píha. Dodal, že k záměru spalovny se již dříve kriticky vyjádřilo i vedení města Týn nad Vltavou a další obce v regionu, včetně jejich místních částí i přidružených obcí, mimo jiné Olešník, Všemyslice, Dříteň, Horní Kněžeklady či Hluboká nad Vltavou.
Temelínští zastupitelé již 4. února stavbu spalovny průmyslového nebezpečného odpadu v oblasti Hůrka odmítli. Spalovnu plánuje firma Quail, která spadá pod španělskou společnost FCC. Místní se obávají nárůstu těžké dopravy. Podle firmy se ale v areálu v Hůrce, kde už se nyní odpady zpracovávají, zvýší provoz jen minimálně.
Ve spalovně na skládce odpadů v Hůrce v areálu firmy Quail by se měly zpracovávat především nebezpečné odpady průmyslového i komunálního typu, ale také odpady ze zdravotnictví. Podle firmy FCC stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečné zneškodnění odpadů a spalovna může být i přínosná. Její vybudování by si vyžádalo investici jedné až dvou miliard korun, ročně by zpracovala 20.000 tun odpadu. Pokud záměr úspěšně absolvuje posouzení vlivu stavby na životní prostředí, chce firma Quail zahájit stavební práce zhruba za tři roky a zařízení uvést do provozu v roce 2030.