O titul v italském kasinu. Dubského čeká životní souboj

Třicetiletý Dubský vyzve Itala v kickboxu na 5x3 minuty. Váhový limit činí 67 kilogramů. Galavečer je sice v plánu až za téměř dva měsíce, ale reprezentant Gladiators gym už se na něj poctivě připravuje nyní a hodlá být v ringu lepší než kdykoliv před tím.

Jak jste reagoval, když přišla nabídka na takový zápas?

Nabídku mi poslal můj trenér a já se po ní okamžitě vrhl. Nevěděli jsme tehdy ještě ani jméno soupeře, ale přesto jsme zápas potvrdili. Bude to pro mě nejvýznamnější souboj kariéry. Přivézt domů světový titul, to by byl obrovský úspěch.

Co všechno bude obnášet příprava?

Přípravu budu absolvovat v mém domovském Gladiators gymu. K tomu se budu snažit jezdit i ven sbírat zkušenosti s kvalitními sparring partnery. O silovou a kondiční přípravu se mi bude starat Karel Trefil z Heaven gymu. Musím poděkovat Radku Loziášovi, který mě už delší dobu podporuje a bez něj bych neuskutečnil ani přípravu.

Co říci k vašemu soupeři a jak mu mohou pomoci italští fanoušci?

Drží národní titul Itálie a Evropský titul WKU. Zápasil i v organizaci Kunlunfight, která patří mezi největší kickboxerské organizace na světě. On bude mít na galavečeru organizace The Arena UF velkou výhodu domácího publika. Ale věřím, že svým výkonem si lidi získám i na svoji stranu.

Co bude vaší výhodou?

Pro mě je rozhodující, že nemám co ztratit. O to víc budu nebezpečný. Jedu tam jako outsider, ale mně tahle pozice vyhovuje. Udělám všechno pro to, abych překvapil a titul přivezl domů. Bylo by to skvělé, dostalo by mě to na jinou úroveň.

Zaměříte se i na psychiku, abyste ustál tíhu velkého zápasu?

V hlavě se teď cítím silný víc než kdy předtím. Velké zápasy už jsem měl a tentokrát se nenechám ničím omezovat nebo rozhodit. Vím, že soupeř je velmi kvalitní, ale je to člověk z masa a kostí stejně jako já.