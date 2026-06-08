Občané pro Budějovice a STAN sestaví pro volby společnou kandidátní listinu

Hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) a Starostové (STAN) sestaví pro komunální volby v Českých Budějovicích společnou kandidátní listinu. Lídrem bude předseda HOPB Tomáš Chovanec. Na druhé pozici kandidátní listiny bude vědecký pracovník Biologického centra Akademie věd ČR Petr Vodrážka. Novinářům to dnes řekli v Českých Budějovicích zástupci obou subjektů.
"Vytkli jsme si jako cíl získat deset zastupitelů. Je to ambiciózní cíl, ale chceme posílit naši pozici. Naším hlavním principem je vytvořit město, kde se dobře žije," uvedl předseda HOPB Tomáš Chovanec. Hnutí má nyní v Českých Budějovicích šest zastupitelů. Starostové v samosprávě v současnosti zástupce nemají.
Podle Chovance je jedním z nejdůležitějších témat dostupné bydlení, cílem STAN a HOPB je rozšířit bytový fond města. České Budějovice nyní vlastní 1807 bytů. "Dlouhou dobu je připravený projekt bytové výstavby ve Čtyřech Dvorech. Rádi bychom ho obnovili a realizovali," uvedl Chovanec.
Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhrála ODS. Získala 16 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO se 13 mandáty. Za třetím HOPB skončila čtvrtá SPD se čtyřmi mandáty. Tři zastupitele získali Piráti a šesté skončilo Společně pro Budějovice rovněž se třemi mandáty. Koalici vytvořily ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 hlasů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a nyní je vedení města v menšině.
Na konci loňského roku opustilo ODS 14 zastupitelů, kteří přešli do nově vznikajícího subjektu hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Personálně se však složení městské koalice nijak nezměnilo.