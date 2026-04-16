Obce na Českobudějovicku připravují stavbu svazkové školy

Deset obcí na Českobudějovicku připravuje stavbu svazkové základní školy Malše. Jedná se například o obce Roudné, Vidov, Borovnice, Heřmaň, Nová Ves nebo Doubravice. Náklady na vybudování školy budou ve stovkách milionů korun. ČTK o projektu informoval vidovský starosta Tomáš Šedivý.
Škola by měla mít kapacitu více než 500 dětí. Jednalo by se tak o jednu z největších základních škol v regionu. Šedivý věří, že by mohla zahájit provoz v září 2029.
V deseti obcích, které chtějí svazkovou školu vybudovat, žije asi 5000 obyvatel. Podle demografického vývoje by jich za 15 let mohlo být až o 2000 více. "Novou školu připravujeme již od roku 2023, potřebujeme ji už akutně. Část prostředků pro její výstavbu si zajišťujeme samostatně, ale obce naší velikosti nikdy nebudou samy schopny dát dohromady potřebnou půl miliardu korun," uvedl Šedivý. Dodal, že přesnou cenu určí až soutěž na stavbu projektu. Domnívá se, že podle současného trendu ve stavebnictví bude částka výrazně vyšší.
Svazková škola Malše získala dotaci 200 milionů korun. Shání však peníze z dalších grantů a věří ve finanční podporu z programu ministerstva školství.
Obce, které ve spolku jsou, vlastní školu nemají. Výstavbou společného objektu reagují na současnou situaci, kdy rodiče mění adresy trvalého bydliště, aby jejich děti měly šanci na umístění v základních školách v Českých Budějovicích. "Jenom loni se od nás administrativně přestěhovalo 13 lidí," řekl Šedivý.