Obce na jihu Čech s akceleračními zónami nesouhlasí, chystají připomínky

Obce na jihu Čech nesouhlasí s akceleračními zónami, které by umožnily zrychlenou výstavbu větrných elektráren. Nyní sestavují připomínky a námitky, které chtějí k vládnímu návrhu zaslat. Vyplývá to z odpovědí starostů, které oslovila ČTK. Vládní návrh vymezuje zóny například na Šumavě či v České Kanadě.
V Lodhéřově na Jindřichohradecku se chtějí proti vymezení zóny v obci bránit, o znění námitky bude jednat zastupitelstvo. "Chceme o věcech rozhodovat sami, aby nás stát nenutil. Po kůrovcové kalamitě jsme přišli o zdroje vody z lesů, které už tam nejsou. Kvůli kácení krajina vysychá. A vybraná lokalita je pro nás cenná a výstavba větrné elektrárny by znamenala další kácení," řekla starostka Lodhéřova Zdeňka Klesalová (Rovné podmínky všem).
Lokalita Machnatec zasahuje do území Rožmberku nad Vltavou, Malšína a Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. "Nejprve se snažíme rozklíčovat dokumenty, které jsme k tomu dostali. A jednáme společně o dalším postupu," uvedl starosta Rožmberka nad Vltavou Bohuslav Čtveráček (Pro Rožmberk). Samosprávy se spojily také s krajským úřadem, odborem životního prostředí českokrumlovské radnice a Národním památkovým ústavem. Veřejné projednání chce starosta Rožmberku sledovat online.
Mezi vybraná území patří také Hořice na Šumavě na Českokrumlovsku. "Musíme zpracovat připomínky, že s tím nesouhlasíme, a pošleme je na ministerstvo. Nevíme, jestli nám to bude něco platné," řekl starosta Martin Madej (Pro Hořice).
Do katastrů obcí Zahrádky, Popelín a Bořetín na Jindřichohradecku zasahuje další zóna. “Nemyslíme si, že akcelerační zóna Mackův kopec je vhodnou lokalitou. Má svůj krajinný ráz a vzácné živočichy. Zóna je na hraně ochranného pásma Javořické vrchoviny,” řekl starosta Popelína na Jindřichohradecku Tomáš Zaňák (nestraník). Dodal, že obec má kvůli ochraně zemědělského půdního fondu v územním plánu zákaz výstavby i fotovoltaických elektráren.
“Zóny jsou navrženy tak blízko obydlených částí, že se nám to opravdu nelíbí,” uvedl starosta Hříšice na JIndřichohradecku Jiří Doležal (nestraník). Společně s právníky nyní obec chystá připomínky, se záměrem nesouhlasí ani sousední město Dačiče.
Návrh akceleračních zón aktuálně na území celé republiky počítá s 80 místy, na kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných elektráren. Dalších 14 chystaných zón má usnadnit budování solárních elektráren. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června včetně.