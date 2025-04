Obchvatů v jižních Čechách přibylo. A fungují, provoz v obcích klesl až na desetinu

Součástí obchvatu Budějovic je tunel Pohůrka.

Hned pět obchvatů kolem obcí a měst, k tomu dva dlouhé dálniční. Tolik jich přibylo za posledního tři a půl roku v Jihočeském kraji. Někde za zklidnění dopravy a bezpečnost bojovali místní dlouhé roky, jinde na to dál čekají.

Přínosy pro tamní obyvatele platí ve všech případech, i když místní podnikatelé zpravidla přišli o část tržeb. Minusem bylo, že se na obchvatech po jejich otevření často bouralo.

V přehledu iDNES.cz nabízíme vliv a fungování jednotlivých staveb v pořadí podle jejich zprovoznění.

1 Strážkovice

Součástí obchvatu Strážkovic na Budějovicku je i kruhový objezd na příjezdu od Trhových Svinů.

Známé esíčko, nepřehledná křižovatka směrem na Trocnov. Ve Strážkovicích na Českobudějovicku tohle už přes tři roky neplatí, minimálně tedy ne pro takový počet aut. Dlouho očekávaný obchvat obec s pětistovkou obyvatel osvobodil. „Funguje úplně na jedničku,“ chválí starostka Hana Halamová.

Doprava se v obci podle odhadů místních snížila až o 90 procent. Zvýšila se bezpečnost, kamion tam už prakticky nepotkáte. „Akorát se změnily přirozené koridory zvěře a přibylo srážek s ní,“ doplňuje.

Okružní křižovatka a přidaný pruh na obchvatu ve směru od Budějovic také pomohly. Ani život v obci po odvedení aut nijak netrpí. „Krámek s potravinami skončil ještě před obchvatem. Do hospody lidé dál jezdí na obědy,“ tvrdí starostka.

2 Chýnov

Práce na obchvatu začaly na podzim roku 2020.

Desítky let vyhlížený, v úvodu plný nehod. Takový je obchvat Chýnova, který funguje dva a půl roku. Hlavně po otevření se tam bouralo, nejčastěji z nedání přednosti či vysoké rychlosti. Za dobu provozu je kolizí aktuálně 56, z toho čtyři smrtelné. Nyní se stávají jen sporadicky.

„Řidiči si na změnu provozu zvykli, k úbytku nehod přispělo i dodatečné bezpečnostní značení při prvních měsících provozu,“ tvrdí místostarosta Chýnova Evžen Zadražil.

Provoz klesl až o 80 procent, což ale přispělo i k tomu, že ve městě zavřel jeden obchod a jedna cukrárna. Snížení obratu u obchodů a pohostinství počítají místní na zhruba 20 až 40 procent.

3 Dolní Lhota

Tři dny po otevření hned nehoda. Linkovému autobusu nedal přednost šofér jedoucí z Dolní Lhoty na Jindřichohradecku. Jinak ale obchvat pro obec se 120 obyvateli funguje spolehlivě.

„Plní to, co se od něj očekávalo, a to, co přinesl nám ve Stráži nad Nežárkou,“ uvedl Jiří Krupička, starosta města, pod něž Dolní Lhota spadá.

I tam už si na obchvat a jeho fungování zvykli. Z 15 tisíc aut denně jich tam nyní projede jen desetina.

4 Vlachovo Březí

Obchvat odvede dopravu z centra Vlachova Březí. (30. října 2023)

Obchvat, na němž nezrychlíte. Nová přeložka totiž vede městem na Prachaticku, a tak je tam klasická padesátka. Centru se však vyhýbá a rok a půl už vede hlavně nákladní dopravu mimo zástavbu.

„Svádí to tam k rychlejší jízdě. Ale pro bezpečnost je dobře, že je tam omezení na 50 km/h. Byla tu jedna nehoda hned na začátku, ale ta se stala z nepozornosti,“ shrnul starosta Lubomír Dragoun.

Pocitově podle místních ubylo až 80 procent vozidel, ta nákladní téměř všechna. Hlavně v centru je v okolí autobusových zastávek bezpečnost žádaná. Ani místní podnikatelé nestrádají.

„Jen řezník tvrdí, že k němu chodí méně lidí pro svačinu. Ale náklaďák tu stejně nezastavil, dělníci z okolí tam chodí, tak nevím,“ dodal Dragoun.

5 Žár

Otevření obchvatu obce Žár na Českobudějovicku (17. července 2024)

Projížďka po hrázi Žárského rybníka je sice malebná, ale také docela nebezpečná. Přes půl roku už tudy jezdí téměř jen místní. Přeložka třem stovkám lidí ulevila.

„Nejde jen o obyvatele, ale i o hráz rybníka z 12. století, která byla přetížená dopravou. Dohledal jsem, že mezi lety 2015 až 2022 se tam stalo pět dopravních nehod, z toho dvě vážné,“ upozornil Přemysl Tupý, starosta obce na Budějovicku.

Obyvatelům se změna líbí, remcají jen chataři. Doprava se změnila na ryze místní, klesla o 90 procent. Obecní hospoda funguje nadále, obchod zavřel dávno.

6 Dálniční obchvaty

Po novém obchvatu Českých Budějovic, který je součástí D3, řidiči jezdí od loňského prosince.

Asi nejviditelnější dopad mělo prosincové otevření obchvatu kolem Budějovic. Velké množství nákladní dopravy zmizelo z krajského města a například provoz na Dlouhé louce či výpadovce na Krumlov a Lipno je mnohem klidnější.

„Mýtným úsekem mezi Úsilným a Pohůrkou projelo v únoru v obou směrech celkem 41 124 nákladních vozidel,“ řekl Petr Chvátal, generální ředitel společnosti CzechToll. Před zprovozněním dálničního obchvatu všechna tato vozidla zahušťovala provoz v ulicích Budějovic.

Zhruba 17 tisíc nákladních aut projelo v každém směru v únoru také po nově otevřené části dálnice D4. Ta na Písecku odklonila tranzit z obcí, kde rázem skomírá podnikání. Čerpací stanice snižují stavy, restaurace a obchody bojují o přežití, některé zavřely. Vyhlášená restaurace Na Knížecí v Čimelicích skončila. Nejsou hosté.

Na návsi je prodejna zmrzliny, která funguje jen v sezoně. „Každé páté auto, které tu projíždělo, tu zastavilo na zmrzku. Ale kdo tu zastaví teď, když tu projede jedno auto za deset minut, to nevím,“ obává se muž bydlící nedaleko.

7 Další stavby

V plánu je obchvat Trhových Svinů na Budějovicku, tam by mohl mít kraj letos stavební povolení a vykupuje pozemky. Město ho potřebuje, protože auta musí projíždět centrem.

Už v červenci má být otevřený obchvat Lišova a Štěpánovic na Českobudějovicku, jenž přinese obrovskou úlevu pro řidiče jedoucí mezi krajským městem a Třeboní. Dále se blíží vypsání výběrového řízení na stavbu obchvatu Sedlice na tahu z Písku do Plzně, což je akce ŘSD. V roce 2026 by se začalo se samotnými pracemi.

Dobrou zprávou je, že se blíží také vypsání tendru na jižní obchvat Tábora, jenž je krajskou investicí. „Dobrali jsme se konce sporů s posledním vlastníkem pozemku. Pokud se podaří do konce roku vybrat zhotovitele, můžeme začít stavět,“ sdělil hejtman Martin Kuba.

Pak je v plánu obchvat Trhových Svinů na Budějovicku, tam by mohl mít kraj letos stavební povolení a vykupuje pozemky. Následuje Husinec, kde se rovněž vykupuje a s výběrovým řízením na zhotovitele se počítá v roce 2026.

Stejně tak se projektuje a připravuje v Dačicích na Jindřichohradecku a kolem Srubce na okraji Budějovic. Tam je to s přípravou velmi složité, protože proti stavbě se v každém možném kroku staví několik obyvatel. Nyní je obnovené územní řízení, soud potvrdil, že kraj může pokračovat.

„Očekávám, že někteří aktivisté či sdružení se to budou snažit dál blokovat. Proto zatím nevidím na termín zahájení, ale pokračujeme,“ doplnil Kuba.