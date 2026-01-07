Po obchvatu projelo vloni 5,4 milionu aut. Vytíženým ulicím Budějovic se ulevilo

Lukáš Marek
  12:02aktualizováno  12:02
Snad každý řidič poznal, že Českými Budějovicemi vloni projíždělo méně aut, a to hlavně po Dlouhé louce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to potvrdilo statistikami, když oznámilo, že dálniční obchvat kolem krajského města v uplynulém roce využilo 5,41 milionu aut. Vyplývá to ze sčítačů dopravy, které ŘSD provozuje.
Součástí obchvatu Českých Budějovic je kilometrový tunel Pohůrka.

Nejvytíženější byla teprve rok stará dálnice v srpnu, kdy tudy projelo přes 610 tisíc vozidel.

„Jsou to opravdu velká čísla. Na jihočeské části D3 bylo vidět hned s prvním okamžikem, co jsme v prosinci 2024 zprovoznili nové úseky, že na ně najelo hodně aut. Jinak by stála na křižovatkách a blokovala dopravu v Budějovicích. Z čísel je vidět, že dálnice je pro město obrovská úleva,“ konstatoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Půlka dálnice D3 u hranic s Rakouskem je hotová, zatím se tam jezdí osmdesátkou

Z loňského srpna je také další rekord v počtu aut za 24 hodin, kdy úsekem projelo v pátek 22. srpna 23 700 vozidel.

Ze statistik ŘSD je rovněž patrné, že doprava po otevření téměř 28,5 kilometru D3 mezi Úsilným u Budějovic a Kaplicí-nádraží postupně narůstá. Zatímco loni v prvním čtvrtletí to bylo průměrně kolem 12 tisíc aut za den, koncem loňského roku projelo tunelem Pohůrka průměrně 17 670 aut za 24 hodin.

„Je vidět, jak se nejen tranzit přesunul na dálnici. Je to i díky tomu, že se kolem Budějovic po D3 může jezdit bez dálniční známky,“ upozornil Rýdl.

Ředitelství odhaduje, že více než 10 tisíc vozidel denně zmizelo z ulic města, a to je znát. „A samozřejmě řidiči, kteří míří na jih na Šumavu či do Alp, tento obchvat vítají. V některých časech to ušetří třeba až 20 minut,“ zmínil šéf ŘSD Radek Mátl.

Obchvat změnil i některé dopravní proudy v Budějovicích. Znamená to například zvýšený provoz na Novohradské, kudy auta jezdí z pohůreckého přivaděče nebo na něj.

21. prosince 2024

Letos ŘSD otevře nejjižnější úsek D3 Nažidla – Dolní Dvořiště a první část úseku od Kaplice-nádraží k Nažidlům. „Letos v srpnu už tak budeme s dálnicí D3 až u Rakouska,“ potvrdil Jan Rýdl.

Celá jihočeská D3 bude hotová v roce 2027. V provozu je nyní téměř 100 kilometrů této dálnice. Celá D3 bude dlouhá 170 kilometrů, z Prahy k hranicím včetně všech středočeských částí ji ŘSD plánuje postavit do roku 2032.

