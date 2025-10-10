Delší, ale levnější. Kraj nabízí novou trasu bez tunelu pro obchvat Krumlova

Ministerstvo dopravy zřejmě nezačne stavět obchvat Českého Krumlova s tunelem, jehož odhadované náklady činí 3,1 miliardy korun. Projekt je totiž nevýhodný, což ukazuje jeho analýza. Podle ní je cena příliš vysoká a neodpovídá přínosu silnice.
Po nejvytíženější silnici v Českém Krumlově projede denně až 16 tisíc aut, z toho okolo 1 300 nákladních. Doprava ve městě se v posledních letech téměř neřešila, teď se k ní politici vracejí

Plánovaný obchvat je přeložka silnice I/39, která spojuje České Budějovice s turisticky atraktivní lokalitou lipenské přehrady. Podle jihočeského hejtmana Martiny Kuby by kolem města mohl vést jiný obchvat, byl by delší a bez tunelu.

„Musíme si uvědomit, že ve chvíli, kdy by se obchvat začal stavět, bude dokončená dálnice D3 až na hranice s Rakouskem. Znamená to, že preferovaná příjezdová cesta k Lipnu bude po dálnici a dále přes Vyšší Brod. Takže tranzitní doprava se Českému Krumlovu vyhne,“ uvedl Kuba.

Obchvat Českého Krumlova má novou šanci, jeho součástí má být i tunel

Analýza ministerstva dopravy podle něj zohledňuje mimo jiné náklady na plánovanou silnici, její přínos pro životní prostředí, snížení hluku nebo pokles počtu projíždějících vozidel.

„A v případě Českého Krumlova se záměr jeví jako nevýhodný, což je dáno hlavně členitým terénem. Zásadně ho prodražuje 1,6 kilometru dlouhý tunel, protože to vždy bývá nejnákladnější část stavby,“ upozornil hejtman.

Kraj proto navrhuje alternativu bez tunelu, která ale bude delší. Její odhadované náklady se pohybují kolem 1,5 miliardy korun. „Záleží ale hlavně na Českém Krumlově, co si zanese do územního plánu,“ řekl Kuba.

16. března 2023

Někteří obyvatelé Krumlova v minulosti uvedli, že obchvat je zbytečný. Poukazovali na statistiku dopravy, podle níž v roce 2023 denně projelo na vjezdu do Českého Krumlova skoro 23 tisíc aut. Ale na výjezdu směrem na Kájov už to bylo jen 9 500 aut.

Znamená to, že jako tranzit ve směru k lipenské přehradě silnici I/39 využívá přibližně jen 40 procent vozidel. „Dopravní zátěž tvoří většinou obyvatelé města. Tranzit se na tom podílí menšinově a opakuji, že ten poměr ještě klesne do dvou let, kdy bude dokončená D3 na jihu Čech,“ naznačil Kuba.

