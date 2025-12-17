Obchvat odvede auta z centra Kaplice. I přes povodně ho dokončili dřív

Kolony aut denně projíždějí centrem Kaplice na Českokrumlovsku. Velká část řidičů ani do města nepotřebuje, nemají však na vybranou, jiná cesta není. To se ovšem změnilo dnes odpoledne, kdy se otevřel obchvat, který tranzitní a těžkou nákladní dopravu z ulic odvede. Město bude díky němu klidnější a bezpečnější.

Na hustotu provozu si stěžují i místní obyvatelé. Jedním z nich je i Pavel Koschant, který novou silnici vítá. „Myslím si, že pro Kaplici je to přínos. Když se tady v centru podíváte, tak je tu velký provoz, jezdí tady hodně nákladních aut,“ řekl. Poukázal však na to, že zatímco jeho město bude mít z obchvatu užitek, sousedním Blanskem bude pořád doprava projíždět.

Zprovozněný nový úsek je dlouhý přes 1,5 kilometru. Jeho výstavba vyšla na 293 milionů korun, z čehož 162 milionů pokryly dotace z IROP a 124,5 milionu zaplatil Jihočeský kraj. Zbylých 6,5 milionu uhradila Kaplice ze svého rozpočtu.

Starosta města Libor Lukš věří, že řidiči nákladních aut budou obchvat využívat. „Ušetří to komunikace. Až nám bude předaná ulice Pohorská, tak ji zrekonstruujeme. Máme tam nějaké plány z hlediska parkovišť chodníků a tak podobně,“ nastínil.

Počet aut projíždějících Kaplicí nedokázal vyčíslit, každé nákladní vozidlo, které z ulic ubude, podle Lukše určitě zlepší kvalitu života v Kaplici.

V Kaplici dokončili stavbu druhé etapy obchvatu. Nová komunikace za 293 milionů korun má odvést tranzitní a těžkou nákladní dopravu z ulic města. (prosinec 2025)
9 fotografií

Silnice má dva jízdní pruhy, je široká sedm metrů a navržená pro rychlost 70 km/h. Trasa navazuje na první etapu a vede po východním okraji města. Přechází nad silnicí II/158 v ulici Pohorská a pokračuje kolem tréninkového fotbalového hřiště. Za mostem přes řeku Malši se potom napojuje na silnici ve směru na Blansko.

Stavba začala loni v dubnu a po novém obchvatu se původně mělo jezdit až v příštím roce. „Jsem rád, že se stavbu podařilo dokončit dokonce o tři a půl měsíce dříve, než byl smluvní termín. Beru to jako jeden z předvánočních dárků, které se nám letos podařilo Jihočechům nadělit,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení společností MI Roads a Doprastav. Josef Král, oblastní ředitel společnosti MI Roads, konstatoval, že práce nebyly náročnější než u jiných dopravních staveb.

„Jedinou komplikací byly povodně loni v září, kdy se rozvodnila řeka Malše a způsobilo nám to drobné škody a zdržení prací, které jsme dohnali,“ popsal.

Zahájení stavby D3 u Kaplice nabírá skluz, tendr řeší antimonopolní úřad

Stavaři se museli potýkat i s kopcovitým terénem. Směrem na Blansko dělali velký zářez s tím, že v místě bylo hodně skály. Museli si proto pomoci trhacími pracemi. Král zároveň zmínil, že součástí obchvatu je i velká zeď, která odcloňuje místní zahrádkářskou kolonii.

Hejtman Kuba doplnil, že obchvat bude mít ještě větší smysl po napojení na dálnici. Věří, že se ho podaří vybudovat co nejdříve. „I tak si ale myslím, že se konečně ta první etapa stává smysluplnou a odlehčíme Kaplici ve vnitřním provozu,“ komentoval.

Ke zmíněnému napojení by podle ředitelky jihočeského Ředitelství silnic a dálnic Vladimíry Hruškové mělo dojít v příštím roce. „Do konce roku 2026 by měla být prodloužená dálnice od Kaplice-nádraží do Kaplice, zároveň s přivaděčem, okružní křižovatkou a napojením na tento obchvat,“ přiblížila.

Obchvat se osvědčil. Dálnice D3 kolem Budějovic bude natrvalo bez poplatku

Na konec srpna příštího roku se chystá také zprovoznění příhraničního úseku dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Kompletní dokončení jihočeské části dálnice plánují v roce 2027. To by se měl otevřít zbývající úsek mezi Kaplicí a Nažidly.

Práce postupují i na rakouské straně, s níž mají čeští zástupci dvakrát ročně pracovní schůzky, na nichž řeší napojení dálnice D3 s rychlostní silnicí v Rakousku.

„Úsek Freistadt Nord - Rainbach Nord je ve výstavbě, v provozu by měl být v roce 2028. Úsek Rainbach Nord - Wullowitz je v přípravě a tam se počítá s roky 2031 až 2032,“ doplnila Hrušková.

Staroměstské náměstí

Luhačovice získaly budovu České pošty v ulici Dr. Veselého

Luhačovice na Zlínsku získaly budovu České pošty v ulici Dr. Veselého. Lázeňské město převzalo objekt do svého majetku na začátku prosince. Záměr odkoupit...

Zubní pohotovost bude v Brně kromě svatoanenské nemocnice také v Židenicích

Zubní pohotovost bude v Brně od příštího roku kromě Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) také na stomatologické klinice K 11 v městské části Židenice.

Reakce na tragédii. Zoo upraví expozici orangutanů, pády do vody ohlídá alarm

Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo. (2. června 2024)

Pražská zoo plánuje kvůli nedávnému úmrtí orangutana Kawiho nově přestavět expozici. Zatím místo mírně upravila, mimo jiné nechala nainstalovat systém, který umí detekovat pád do vody a slouží k...

Nemocnice v Ústí n. L. přivítá pacienty v opravené ambulantní části rehabilitace

Nemocnice v Ústí nad Labem v lednu přivítá své pacienty ve zrekonstruované ambulantní části rehabilitačního oddělení. Oddělení funguje od 90. let, od té doby...

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Michalská ulice

Staroměstské náměstí

