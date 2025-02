Obchvat Českého Krumlova má novou šanci, jeho součástí má být i tunel

Na vjezdu do města od Českých Budějovic přes dvacet tisíc aut denně. Dále na Chvalšinské šestnáct tisíc vozidel. Provoz v Českém Krumlově na tahu směrem na Lipensko je dlouhodobě neúnosný. Už před rokem a půl proto část obyvatel vyzvala, ať se vedení radnice naplno vrátí k plánům na stavbu obchvatu, a to pravděpodobně na severním okraji města.

Předtím se v tomto projektu roky prakticky nic nedělo. Ale i petice, která v roce 2023 vznikla, pomohla věci rozhýbat a město požádalo kraj o spolupráci. A v úterý se na úřadě Jihočeského kraje uskutečnilo veřejné projednání, které se stavby nové silnice týkalo.

„Letos by tak měli jihočeští zastupitelé rozhodnout, zda se tato akce stane součástí takzvaných zásad územního rozvoje (ZÚR). To je nezbytné pro další pokračování projektu a jeho zanesení například do územního plánu města,“ upozornil hejtman Martin Kuba. Ve chvíli, kdy se to stane, budou další čtyři roky na přípravu stavby.

„Nyní jsme teprve na začátku, kdy otevíráme veřejnou diskusi o severním obchvatu Krumlova, jeho potřebnosti a rozsahu. Běží patnáctidenní lhůta pro připomínky a stanoviska, která se budou vypořádávat. Nedokážeme teď říct, zda bude (obchvat) ve stejné podobě, změní se, nebo nebude vůbec,“ upřesnila Věra Třísková, vedoucí oddělení územního plánování jihočeského krajského úřadu.

Může to podle ní trvat několik měsíců. Hejtmanství také zadalo vypracování studie proveditelnosti, ve které se řeší i památková a přírodní ochrana území nebo sčítá doprava na krumlovských silnicích. „Hotová by měla být ke konci letošního roku,“ řekla vedoucí krajského odboru dopravy Andrea Tetourová.

Obchvat ještě nemá vymezený koridor

Obchvat by měl začínat u obce Přísečná, vést k vlakovému nádraží, tunelem pod železnicí a pak navazovat na Chvalšinskou ulici zhruba v okolí grafitového dolu.

Obyvatelé v sousedství nádraží se proto obávají, že by mohli přijít o garáže a rodinné domy. Obchvat nicméně ještě nemá jasně vymezený koridor, zatím jde jen o územní rezervu, která vymezuje v předpokládané trase území široké od 50 do 315 metrů.

„Toto vymezení se negativně dotýká majitelů pozemků a domů dotčených předpokládanou trasou, protože brání dalšímu stavebnímu rozvoji,“ uvedl na úterním projednávání Karel Matějka, jeden z deseti majitelů rodinných domů. Bojí se toho, že kdyby se stavěl tunel, přišel by o dům.

Na omezení stavebního rozvoje obce v souvislosti s plánováním obchvatu poukázal starosta Přísečné Jiří Němeček, protože územní rezerva zasahuje do katastru obce. Takové omezení může trvat až čtyři roky, než nastane další revize záměru.

„Obchvat je podle mě zbytečný a dopravu ve městě nevyřeší. Na základě sčítání z roku 2023 projelo na vjezdu do Krumlova v Budějovické ulici skoro 23 tisíc aut. Ale na výjezdu z Krumlova ve Chvalšinské ulici už to bylo jen 9 500 aut,“ shrnul další z diskutujících Josef Pučil.

Zcela odlišně to ovšem vnímají obyvatelé Krumlova, kteří žijí v blízkosti Chvalšinské. V roce 2023 dokonce sepsali petici, ve které vyzvali, ať vedení města opět začne intenzivně jednat a s dalšími orgány připravovat stavbu severního obchvatu.

16. března 2023

„Od roku 2010 se doprava v úseku Porákův most – Dobrkovice téměř ztrojnásobila z šesti na přibližně 16 tisíc vozidel denně, z toho 1 300 nákladních. Situace v dopravních špičkách v Chvalšinské je v podstatě dopravní zácpou,“ znělo důrazně v textu petice, jehož autorkou je Drahomíra Velíšková.

Na jednání na začátku týdne byli i zástupci ministerstva dopravy, kteří poukázali na to, že se bude muset příprava obchvatu koordinovat s nachystáním tamního železničního koridoru a jiného obchvatu kolem Přísečné. Zásadní bude také financování akce. Protože je to přeložka silnice první třídy, investorem by bylo Ředitelství silnic a dálnic, které by také muselo připravit všechno důležité.

Vše rozhodně potrvá dlouho, mezi lety 2010 až 2023 se akce na základě postoje města nijak neposouvala. Starší analýzy, které má radnice k dispozici, ale varují, že je situace v Krumlově v dopravě dlouhodobě neúnosná. Pokud by ji město vůbec neřešilo, do roku 2035 by už přes den prakticky nebylo možné plynule projet ve směru sever – jih.