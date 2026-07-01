Obnovený rajský dvůr v jindřichohradeckém klášteře mohou lidé navštívit zdarma

Rajský dvůr bývalého minoritského kláštera z poloviny 14. století v Jindřichově Hradci se dočkal obnovy. Lidé ho mohou navštívit o prázdninových víkendech mezi 13:00 a 16:00 zdarma. Rekonstrukce historického prostoru, který spravuje Muzeum Jindřichohradecka, si vyžádala 1,3 milionu korun, informovala novináře mluvčí muzea Marcela Kozlová.
"Rajský dvůr jsme chtěli vrátit návštěvníkům jako místo klidu, zastavení a vnímání jedinečné atmosféry minoritského kláštera. Naším cílem bylo citlivě obnovit historický prostor tak, aby zůstal autentický a zároveň znovu ožil pro současné návštěvníky," uvedla ředitelka muzea Martina Machartová. Muzeum dalo z plochy o rozloze 136 metrů čtverečních odstranit betonovou a kamennou dlažbu i vegetaci.
Kvůli historickému objektu nemohli pracovníci využít těžkou techniku a veškerý materiál navozili ručně přes kostel sv. Jana Křtitele. Bez použití mechanizace přepravili na 25 tun betonu, odvezli 50 tun původní zeminy a zpět navezli 32 tun kompostu. Do obnoveného rajského dvora bylo vysazeno 1560 cibulovin, 480 trvalek, 32 keřů a dva stromy. Novou dominantou prostoru se stala kinetická fontána akademického sochaře Františka Svátka.
Jindřichohradecké muzeum vzniklo jako městské v roce 1882. V roce 1928 byla otevřena nová expozice muzea v renesanční budově bývalého jezuitského semináře na Balbínově náměstí. Svůj nejatraktivnější exponát, Krýzovy jesličky, získalo v roce 1935. Muzeum spravuje rozsáhlý komplex kostela svatého Jana Křtitele a bývalého minoritského kláštera ve Štítného ulici, v němž jsou pracovny muzea, knihovna s badatelnou, konferenční sál, výstavní prostory a expozice.