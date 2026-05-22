Obrazy Františka Ringo Čecha plné barev a humoru se představí v Písku

Písecká Galerie Dragoun chystá profilovou prodejní výstavu obrazů Františka Ringo Čecha. Originálního tvůrce, hudebníka a divadelníka představí i jako malíře s nezaměnitelným rukopisem, v jehož obrazech se potkává naivní umění, humor, nadsázka, fantazie a osobitý komentář. Malíř se zúčastní vernisáže 20. června. Výstavu si budou moci zájemci prohlédnout do 8. srpna. ČTK o tom informovala Dáša Chourová z Galerie Dragoun.
"František Ringo Čech patří k umělcům, které nelze jednoduše zařadit do jedné škatulky. Veřejnost jej zná jako hudebníka, textaře, spisovatele, dramatika, herce, moderátora, publicistu i politika. Významnou a svébytnou součástí jeho tvorby je však také malířství, kterému se dlouhodobě věnuje a v němž si vytvořil jasně rozpoznatelný výtvarný jazyk," uvedla Chourová.
Malování se František Ringo Čech začal intenzivně věnovat v roce 1973. Od počátku se přiklonil k naivnímu malířství, které mu poskytlo prostor pro svobodu vyprávění, humor i fantazii.
Ringo, vlastním jménem František Čech, se narodil 9. července 1943 v Praze. Vystudoval hru na bicí nástroje na Státní konzervatoři v Praze a v 60. letech minulého století se stal součástí české hudební scény. Spoluzakládal hudební skupinu Olympic, později působil ve vlastních hudebních formacích a prosadil se také jako textař.
Kromě hudby se výrazně uplatnil také v divadle a literatuře. Je autorem divadelních her, knih, fejetonů i scénářů. V roce 1983 založil Čechovo prozatímní divadlo, kde spojil roli autora, herce, režiséra a vypravěče.