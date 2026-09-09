Jednu z dívek muž podle dostupných informací obtěžoval v pondělí v půl čtvrté odpoledne ve Volyni za mostem přes řeku Volyňku, mezi ulicemi Na Ostrovci a nábřežím Dr. Kafky.
„Mladistvá dívka šla směrem k vlakovému nádraží, když ji měl oslovit neznámý muž. Na jeho oslovení nereagovala a nekomunikovala s ním. On jí měl následně bránit v odchodu a měl se ji snažit odvést směrem k ulici nábřeží Dr. Kafky,“ popsala mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková.
Dívka se začala dovolávat pomoci. Na situaci podle svědectví zareagoval projíždějící řidič tmavého vozidla, který na místě zastavil. Neznámý muž poté dívku pustil a utekl směrem do ulice nábřeží Dr. Kafky.
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Policisté nyní hledají právě řidiče tohoto vozidla, který mohl událost vidět a jeho svědectví by mohlo významně pomoci při vyšetřování případu. „Důležitým svědkem může být také mladý muž, kterého dívka následně u prodejny COOP požádala o doprovod na vlakové nádraží,“ dodala Nováková.
Policisté proto oba muže žádají, aby se přihlásili na Obvodním oddělení Policie ČR ve Volyni nebo kontaktovali policisty na telefonních číslech 735 781 188 nebo 974 247 401.
„Pokud jste událost viděli, projížděli jste v uvedené době místem nebo víte, kdo by mohl být některým z uvedených svědků, kontaktujte prosím policisty,“ žádá Nováková a dodala, že policistům se ozvali rodiče jiné mladistvé dívky, která podobné obtěžování zažila ten samý den poblíž místa popsaného případu.