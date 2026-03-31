Obyvatel Jihočeského kraje loni o 331 ubylo, stěhováním přibylo 2118 lidí

Autor: ČTK
  10:06aktualizováno  10:06
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Počet obyvatel Jihočeského kraje se loni snížil o 331. Na konci roku žilo v kraji žilo 652.896 lidí. V regionu se narodilo o 2449 lidí méně, než zemřelo. Stěhováním v kraji přibylo celkem 2118 obyvatel. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Loni se na jihu Čech narodilo 4645 dětí a zemřelo 7094 lidí. Oproti roku 2024 se narodilo o 437 dětí více a zemřelo o 156 lidí méně. Loni z Jihočeského kraje odešlo 7778 lidí, což je méně než předloni, kdy region opustilo 9275 lidí. Na jih Čech se naopak přistěhovalo 9896 lidí, o 43 více než v roce 2024.

Obyvatel loni přibylo jen na Českobudějovicku a Strakonicku. Nejvíce obyvatel ubylo na Jindřichohradecku, kde loni žilo o 221 lidí méně než v roce 2024. Nejvíce dětí se narodilo v českobudějovickém okrese, 1505, naopak jen 363 dětí přišlo na svět na Prachaticku. Největší přírůstek obyvatel stěhováním byl na Českobudějovicku, kde přibylo díky stěhování 753 lidí, a na Táborsku, kam se přistěhovalo o 404 obyvatel více, než se odstěhovalo.

Loni se v Česku narodilo zhruba 77.600 dětí, což je nejméně v historii statistického zjišťování sahající do roku 1785. Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě. Počet obyvatel v minulém roce přesto vzrostl o zhruba 6300 na bezmála 10,916 milionu, přírůstek nicméně zajistila jen zahraniční migrace. Meziročně ubylo narozených dětí a sňatků, zatímco úmrtí a rozvodů mírně přibylo.

Minulý rok zemřelo v Česku o 35.700 lidí víc, než se narodilo. Převaha zemřelých nad narozenými dětmi byla podle statistiků největší od roku 1919. Díky stěhování ze zahraničí přibylo Česku asi 42.000 obyvatel, celkově se tedy počet lidí žijících v zemi zvýšil.

Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v roce 2025:

Počet obyvatel Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí přirozený úbytek stěhováním celkový sňatky rozvody

České Budějovice 202.423 1505 2007 4105 3352 -502 753 251 798 417

Český Krumlov 61.584 403 639 1515 1350 -236 165 -71 230 124

Jindřichův Hradec 89.343 612 994 1506 1345 -382 161 -221 264 165

Písek 72.765 519 834 1790 1622 -315 168 -147 285 147

Prachatice 50.952 363 573 1131 1030 -210 101 -109 238 94

Strakonice 71.636 501 833 1724 1358 -332 366 34 258 132

Tábor 104.193 742 1214 2202 1798 -472 404 -68 360 186

Jihočeský kraj 652.896 4645 7094 9896 7778 -2449 2118 -331 2 433 1265

Zdroj: ČSÚ

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Brněnští zastupitelé se budou dnes zabývat květnovým sjezdem sudetských Němců

ilustrační snímek

Brněnští zastupitelé se na dnešním jednání budou zabývat sjezdem sudetských Němců, který se má v Brně uskutečnit od 22. do 25. května, poprvé v Česku. Bod je...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Americký prezident Donald Trump opět čelí kritice: Sdílel AI snímek, který pobouřil i republikány

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...

Sdílený obrázek amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu rozvířil debatu o hranicích politické komunikace i využívání umělé inteligence. Snímek s náboženskou symbolikou vyvolal silné reakce...

14. dubna 2026

Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska, nepřišla ze školy domů

ilustrační snímek

Policie na Vysočině pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska. Dnes odpoledne odešla ze školy v Senožatech a nepřišla domů. Policie o pátrání informovala dnes...

13. dubna 2026  21:09,  aktualizováno  21:09

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Policie hledá čtrnáctiletou dívku z Pelhřimovska, ze školy domů se nevrátila

ilustrační snímek

Policie České republiky pátrá po čtrnáctileté dívce, která zmizela v pondělí odpoledne v obci Senožaty. Podle dostupných informací odešla po skončení vyučování ze školy, domů však už nedorazila....

13. dubna 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

Na Vysočině dnes hasiči zasahovali u několika lesních požárů na Jihlavsku

ilustrační snímek

Na Jihlavsku dnes hasiči likvidovali tři větší lesní požáry. U Nové Vsi blízko Batelova při hašení využili i vrtulník. Odpoledne hasili také les u Zbilid a...

13. dubna 2026  18:19,  aktualizováno  18:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.