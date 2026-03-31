Obyvatel Jihočeského kraje loni o 331 ubylo, stěhováním přibylo 2118 lidí

Počet obyvatel Jihočeského kraje se loni snížil o 331. Na konci roku žilo v kraji žilo 652.896 lidí. V regionu se narodilo o 2449 lidí méně, než zemřelo. Stěhováním v kraji přibylo celkem 2118 obyvatel. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Loni se na jihu Čech narodilo 4645 dětí a zemřelo 7094 lidí. Oproti roku 2024 se narodilo o 437 dětí více a zemřelo o 156 lidí méně. Loni z Jihočeského kraje odešlo 7778 lidí, což je méně než předloni, kdy region opustilo 9275 lidí. Na jih Čech se naopak přistěhovalo 9896 lidí, o 43 více než v roce 2024.
Obyvatel loni přibylo jen na Českobudějovicku a Strakonicku. Nejvíce obyvatel ubylo na Jindřichohradecku, kde loni žilo o 221 lidí méně než v roce 2024. Nejvíce dětí se narodilo v českobudějovickém okrese, 1505, naopak jen 363 dětí přišlo na svět na Prachaticku. Největší přírůstek obyvatel stěhováním byl na Českobudějovicku, kde přibylo díky stěhování 753 lidí, a na Táborsku, kam se přistěhovalo o 404 obyvatel více, než se odstěhovalo.
Loni se v Česku narodilo zhruba 77.600 dětí, což je nejméně v historii statistického zjišťování sahající do roku 1785. Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě. Počet obyvatel v minulém roce přesto vzrostl o zhruba 6300 na bezmála 10,916 milionu, přírůstek nicméně zajistila jen zahraniční migrace. Meziročně ubylo narozených dětí a sňatků, zatímco úmrtí a rozvodů mírně přibylo.
Minulý rok zemřelo v Česku o 35.700 lidí víc, než se narodilo. Převaha zemřelých nad narozenými dětmi byla podle statistiků největší od roku 1919. Díky stěhování ze zahraničí přibylo Česku asi 42.000 obyvatel, celkově se tedy počet lidí žijících v zemi zvýšil.
Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v roce 2025:
Počet obyvatel Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí přirozený úbytek stěhováním celkový sňatky rozvody
České Budějovice 202.423 1505 2007 4105 3352 -502 753 251 798 417
Český Krumlov 61.584 403 639 1515 1350 -236 165 -71 230 124
Jindřichův Hradec 89.343 612 994 1506 1345 -382 161 -221 264 165
Písek 72.765 519 834 1790 1622 -315 168 -147 285 147
Prachatice 50.952 363 573 1131 1030 -210 101 -109 238 94
Strakonice 71.636 501 833 1724 1358 -332 366 34 258 132
Tábor 104.193 742 1214 2202 1798 -472 404 -68 360 186
Jihočeský kraj 652.896 4645 7094 9896 7778 -2449 2118 -331 2 433 1265
Zdroj: ČSÚ