Obyvatelé Šebířova odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren

Obyvatelé Šebířova na Táborsku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Proti záměru se vyjádřilo 84 procent ze 181 hlasujících. Referendum, kterého se účastnilo téměř 62 procent voličů, je závazné. Vyplývá to z informací na webu obecního úřadu.
Záměr předpokládal výstavbu větrných elektráren v Šebířově, Zářičí u Mladé Vožice, Křekovic u Vyšetic a Vyšetic. Území vyznačil stát jako potenciálně vhodné pro výstavbu elektráren. Vedení obce však dlouhodobě proti projektu vystupuje.
Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.
V Česku se dnes souběžně s komunálními volbami konalo 40 referend. Velká část se týkala projektů větrných elektráren. Hlasovali o ně lidé například ve středočeských obcích Kačice, Petrovice, Petroupim, Soběhrdy a Teplýšovice či ve Starých Heřminovech a Zátoru v Moravskoslezském kraji. Hlasovat o výstavbě větrníků se bude rovněž v jihočeském Šebířově, Cítolibech v Ústeckém kraji nebo v Bystré nad Jizerou v Libereckém kraji. Stejné téma mají i referenda v obcích Kralovice a Kožlany na Plzeňsku a Měčín na Klatovsku.