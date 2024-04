Obviněním se mě chtěli zbavit, říká senior souzený za znásilnění školačky

Závěrečnou řečí překvapil v úterý českobudějovický krajský soud muž obžalovaný ze znásilnění nezletilé dívky. K případu vypovídal souvisle až nyní, před tím to odmítal. Pochválil pobyt ve vazbě, ve které je už deset měsíců.

„Moc toho povídat nemůžu, protože jsem byl před padesáti lety trestán. Cokoliv řeknu, nemá váhu. Výpověď té dívky nechápu. Jenom to, že je to nejjednodušší způsob, jak se mě zbavit. Už nemám kde být, tady mám alespoň klid. Jestli si myslíte, že jsem vinen, nechám to na vás,“ prohlásil celkově sešlý senior.

Hrozí mu pět až dvanáct let vězení za to, že podle obžaloby využil slabost zdrogované dvanáctileté školačky a pokusil se ji doma znásilnit.

Událost se stala loni na statku v malé jihočeské obci. Večery a noci tam často trávili teenageři, většinou děti chatařů. Při jejich zábavách nechyběly alkohol a marihuana. Informaci o svém znásilnění sdělila 4. června, druhý den po sešlosti, matce dívka, která měla dříve problémy s drogami a chováním.

Obžalovaný, jenž roky na statku pracoval jako hospodář, vše popírá. V domě podle něj mládež souložila a experimentovala s drogami a alkoholem. Scházela se tam celé roky za vědomí rodičů, kteří měli jiné zájmy. Senior tvrdí, že se děti nakonec společně domluvily a pomstily se mu za to, že se je snažil omezovat.

V případu, který pokračuje od února, vypovídala znalkyně z oboru psychiatrie a sexuologie. Uvedla, že obžalovaný netrpí žádnou deviací ani duševní poruchou a protiprávní jednání dokáže rozpoznat a kontrolovat. „Jeho pobyt na svobodě není nebezpečný a nevyžaduje ochranné sexuologické léčení,“ sdělila znalkyně Hind Mansour Musová.

S jejím hodnocením souhlasil obhájce obžalovaného Jan Röhrich, který označil údajně poškozenou dívku za nevěrohodnou a podle dalších znalců trpící až bájnou lhavostí. Celé dokazování, v němž vypovídala řada svědků, je podle něj plné pochybností. Připomněl, že případné odsouzení muže stojí jen na svědectví dívky, což nepřímo potvrdili i její známí. Pro svého mandanta proto navrhl zproštění obžaloby.

Už byl trestán za mravnostní delikty

Informace o znásilnění nezletilé seniorem se rychle roznesla po okolí. „U nás na vsi někdo řekne slovo a už to ví všichni,“ potvrdil v úterý čtrnáctiletý svědek, kterého k soudu doprovodila sociální kurátorka. Také další svědci uvedli, že se o znásilnění dozvěděli jen zprostředkovaně.

Naproti tomu státní zástupkyně Dagmar Šimáková je přesvědčená, že skutek se stal a dokazování tvoří souvislý řetězec, i když celá událost stojí na výpovědi poškozené. Připomněla minulost obžalovaného, v mládí byl potrestán za mravnostní delikty s nezletilými dívkami.

Upozornila, že při vyšetřování se objevilo svědectví o dalším pohlavním styku obžalovaného s jinou nezletilou před dvěma lety. „Bude se tím zabývat policie,“ řekla Šimáková.

Na obžalobě a potrestání činu trvá také zmocněnec dívky, jehož prostřednictvím nezletilá požaduje 100 tisíc korun za nemajetkovou újmu spočívající v posttraumatických následcích. Soud ve středu pravděpodobně vyhlásí rozsudek.