Najít očního lékaře je těžké. Z Budějovic za ním jezdí do Tábora i Jindřichova Hradce

Nové pacienty nepřijímáme. Na podobnou informaci narazí pacienti, když hledají pravidelnou péči o zrak hrazenou zdravotními pojišťovnami v krajském městě. Místa v očních ordinacích nejsou, což řeší stále více lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Lékařka, k níž chodila Petra Dolejšová, uzavřela svou ordinaci v Českých Budějovicích už před několika lety. Kvůli zvýšenému očnímu tlaku měla na vyšetření docházet každého čtvrt roku, při hledání nového specialisty však nepochodila.

S pomocí pojišťovny nakonec našla lékařku v Soběslavi, kam se dostala po roce bez kontroly. „Jenže, byla jsem tam jednou nebo dvakrát, a že tam paní doktorka končí a stěhuje se do Tábora. Tam se mi jezdit nechtělo,“ líčila.

Obrátila se proto znovu na pojišťovnu, které mají svým pojištěncům povinnost zajistit péči u poskytovatelů, s nimiž mají smlouvy. Dolejšové nabídli čtyři náhradní ordinace, nikde ji však nevzali. Jezdí tedy pořád do Tábora.

Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová podotýká, že se snaží mít maximální přehled o volných kapacitách. „S jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb je VZP v regionu v pravidelném kontaktu. Průběžně také vyhodnocuje volné kapacity v konkrétních ordinacích a podle toho směruje své klienty,“ vysvětlila.

Na vyšetření očí čekají někteří lidé i pět měsíců, lékařů je však prý dost

Uvedla zároveň, že kapacity stávajících ordinací se blíží svým limitům. V případě, že jejich pojištěnce odmítnou v některé ordinaci například z kapacitních důvodů, může se obrátit přímo na VZP se žádostí o zajištění péče jiného oftalmologa. Pojišťovna žádosti řeší individuálně a své klienty umisťuje v závislosti na volných místech. „Rozhodnutí, zda přijme pacienta do péče, je vždy na lékaři,“ doplnila Plívová.

Dojížděním do jiného města vyřešila chybějícího očního lékaře i Alena Schelingerová, která se do Budějovic přestěhovala po čtyřiceti letech z Prahy. Pět let tady nemohla specialistu sehnat, nakonec se jí to podařilo v Jindřichově Hradci. Poukazuje však na to, že i tam měla při shánění lékaře velké štěstí.

„Za měsíc už nebral nikoho. A to nebudu vykládat, jaký byl pro mne problém sehnat jiné odborné lékaře. Některé nemám dodnes a například na kožní oddělení jsem objednaná na březen 2026,“ přiblížila.

Test hotových brýlí na čtení: Některé pomohou jen k únavě a bolestem hlavy

Hledat očního lékaře i v jiném městě plánuje Zuzana Brabcová. Její doktor Zdeněk Hotový odchází ke konci roku do důchodu a nemá žádného nástupce. Čeká ji proto hledání nového lékaře, i vzhledem k dalším zdravotním neduhům. Zatím je ale na úplném začátku.

„Podle informace pana doktora je v Jihočeském kraji velmi těžké tohoto odborného lékaře najít. Doporučil mi osobní návštěvy stávajících očních ordinací, že se snad na mě usměje štěstí,“ popsala. U jejího končícího lékaře byla objednací doba na vyšetření asi tři měsíce.

Shodou náhod ke stejnému odborníkovi chodila i Anna Votrubová. Ta se o uzavření ordinace dozvěděla v létě a měla štěstí, že ještě stihla poslední kontrolu. Vzpomíná na to, že shánění očního lékaře bylo už před přibližně šesti lety, kdy jí začínaly problémy se zrakem, velmi obtížné.

„V dnešní době se jedná už o takřka nadlidský úkol. Sám pan doktor mě instruoval, abych si kontroly zařídila v oční klinice Gemini, kterou už navštěvuji kvůli operaci, jež jsem tam podstoupila. Do budoucna tedy budu docházet tam a doufat, že sem v blízké budoucnosti nějaký očař zavítá,“ sdělila.

Sehnat specialistu pro svou 89letou tetu se snaží Monika Wittingerová zatím krátce. Že půjde o takový problém, ale nečekala. Auto neřídí, jezdit hromadnou dopravou by bylo s tetou složité. Sama oční lékařku v Budějovicích má, ta jí ale nedávno sdělila, že kvůli extrémnímu přetížení přemýšlí o ukončení praxe.

V Písku upraví bývalou posilovnu na ordinace. Radnice chce přilákat zubaře

Pokud by její oční lékařka skončila, zvažuje hledání v jiném městě. Kritická je i k dostupnosti péče v dalších odvětvích, například na preventivní ultrazvuk prsou čeká rok. „V reálném životě, pokud chcete vyšetření na specializovaném pracovišti, skončíte nakonec, když na to máte, v soukromých zařízeních,“ uvedla.

Problém s nedostatkem očních lékařů v regionu vnímá i hejtman Martin Kuba. Kraj s VZP spolupracuje na dotačním titulu, který pomáhá chybějící lékaře v potřebných oborech do kraje přivést. Podle hejtmana už díky němu přišly asi tři desítky doktorů. U očařů ale příliš úspěšní nejsou.

„Lékař může dostat 900 tisíc na úhradu bydlení v průběhu pěti let a 600 tisíc při příchodu do Jihočeského kraje, pokud tam nově otevře ordinaci, která tu nebyla,“ přiblížil Kuba. Do spolupráce zapojují i obce, jež mohou například nabídnout ordinaci.

Hejtman poukázal i na omezenou dostupnost lékařů na trhu. Oční kliniky též často preferují ekonomicky zajímavější obory před péčí hrazenou pojišťovnou.

Z Prahy do Piešťan a zpět je to 720 kilometrů. Jak to zvládne elektromobil za dva miliony?

Elegantní a sofistikovaný zcela nový Ioniq 9 se odlišuje od davu svou uhlazenou...

Hyundai Ioniq 9 je chytře postavený, extrémně prostorný a nečekaně krásný mastodont. Ale i on má své podmínky: bez rozumného tarifu na nabíjení se jeho kouzlo rychle rozplyne.

27. listopadu 2025

