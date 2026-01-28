Zavážení odkališť na Českobudějovicku končí, lidem se uleví od prachu a dopravy

Antonín Pelíšek
  9:12aktualizováno  9:12
Největší dírou na odpady v Evropě nazývají někteří lidé rozlehlý areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník na Českobudějovicku. Ve druhé polovině 20. století sloužil jako úpravna uranových rud, pak následovalo zavážení odkališť odpady, které nyní státní podnik Diamo Ralsko ukončil.
Starostové okolních obcí si oddechli, dál totiž místo čeká jen sanace biologicky nezávadným materiálem a na závěr zatravnění. Na části se připravuje stavba solární elektrárny.

Kalojemy bývalého provozu MAPE přitom po roce 1991 fungovaly jako jámy na skládku průmyslových odpadů. Podle mluvčího Diama Tomáše Indree museli tuto koncepci zavést vzhledem k obrovským prostorám. Plnili je odpady s výjimkou těch nebezpečných.

„Proces tohoto zavážení končí. Pokračovat bude jen sanace,“ uvedl Indrei.

Odkaliště u Mydlovar stále zapáchá, i když měl odér na konci září zmizet

Po 35 let sledovaly likvidaci ekologické zátěže dotčené obce. Většinou jsou členy sdružení Zbudovská blata a jako prioritu rozvoje si stanovují péči o přírodu a cestovní ruch. Podle jejich vedení jim v takové strategii zdlouhavé zavážení kalojemů bránilo. Desítky let obyvatele obcí Zahájí, Olešník, Mydlovary nebo Dívčice obtěžovala těžká doprava, prach a smog. Někdy i zápach ze sirovodíku.

„Zavážení sice končí, ale vlastní sanace bude pokračovat ještě asi deset let,“ potvrdila starostka Mydlovar Renata Gondeková.

Pro dotčené obce to znamená konec zmiňovaných nepříjemností a zároveň jistotu, že sanované pozemky nebude nikdy možné využít ani zemědělsky, ani na bytovou výstavbu. Pro ně jsou prakticky mrtvé. Stále tu jsou stopy radiace. Podle Diama se teď budou kalojemy překrývat jílovitou vrstvou a potom plocha zaroste trávou, jak už je vidět na části areálu.

Vlastní rekultivace představuje plochu 300 hektarů, podle údajů ministerstva životního prostředí je však ekologicky zatížených až 900 hektarů. Pro představu obec Mydlovary má katastr o rozloze 413 hektarů a zasažená odkališti včetně ochranných pásem je zhruba šestina plochy.

Chemická úpravna uranových rud zpracovala mezi lety 1962 a 1991 skoro 17 milionů tun materiálu a zanechala po sobě stopy kyseliny sírové, která se při úpravě používala, a radonového záření. Na zavážení kalojemů se využilo 22 milionů tun materiálu, což stálo několik miliard korun. Podílely se na tom soukromé firmy, například OK Projekt nebo Quail s rakouským kapitálem.

Druh ukládaného odpadu při závozu kritizovaly hlavně ekologické spolky. Podle nich v jámách končil nepohodlný a zakázaný odpad také ze zahraničí.

Diamo přitom přiznává, že se do nich sypaly třeba staré pneumatiky, teplárenský popílek a v poslední době i sádrokartonové desky. Podle nezávislého odborníka a analytického chemika Jaroslava Švehly, který rekultivaci sleduje od jejího počátku, byla právě sádra reagující s kyselinou sírovou příčinou vzniku sirovodíku.

Vagony místo kamionů. Jihočeské obce se těší na klid kolem Mydlovar

K námitkám vydal podnik Diamo v lednu tiskové prohlášení. Uvádí v něm, že únik sirovodíku je zažehnaný, protože zasypali lagunu, kde se tvořil. V dokumentu se také píše, že ukotvení panelů plánované fotovoltaické elektrárny nenaruší jílovou sanační vrstvu.

Zpráva rovněž vyvrací obavy z radiace, kterou stále sledují měřicí přístroje Státního ústavu pro jadernou bezpečnost, nebo ze zhoršení kvality spodních vod. Tu monitorují desítky kontrolních vrtů.

Fotovoltaickou elektrárnu připravuje na 140 hektarech společnost ČEZ. Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby jde o území, které se na jiné využití nehodí.

