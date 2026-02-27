Stavba solárů na odkalištích může uvolnit škodlivé látky, tvrdí kritici plánů

Antonín Pelíšek
  9:32aktualizováno  9:32
Území po bývalých odkalištích uranových rud okolo Mydlovar na Českobudějovicku se může změnit na solární park. Takové dobrozdání přijali přes odpor některých obyvatel krajští politici, když schválili v procesu aktualizace zásad územního rozvoje (ZÚR) tuto možnost.
Areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník sloužil pro chemickou úpravu uranových rud. (28. ledna 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Proti vystoupili zástupci dotčených obcí, v Mydlovarech se bránili lidé záměru i peticí. „Neotevírejte Pandořinu skříňku. Do odkališť se za dobu jejich rekultivace dostalo kdeco, není to bezpečné místo. Šíří se zde kontaminace a nové objekty nestabilní skládku zatíží,“ varovala na jednání krajského zastupitelstva bývalá starostka Mydlovar Hana Chalupská.

Zastupitelé kraje, jak zdůraznil hejtman Martin Kuba, přitom pouze schvalovali vypořádání s připomínkami obcí v návrhu dokumentu. Následovat bude ještě veřejné projednávání aktualizace ZÚR. Pokud pak bude chtít nějaký investor fotovoltaickou elektrárnu postavit, mohou oponenti využít ještě další řízení včetně stavebního.

„V průběhu let jsme návrh území pro fotovoltaickou elektrárnu zmenšili a vyloučili z něho další dva zájemce o tuto stavbu. Zůstává jen ČEZ, který zatím se stavbou nespěchá,“ vysvětlil Kuba.

Zápach po zkažených vejcích otravuje lidi z okolí odkališť u Mydlovar

Podle hejtmana je lepší ponechat kontrolu nad takovým projektem na jihočeských obcích a krajském úřadu, než aby povolovací proces převzalo dnešní ministerstvo životního prostředí. S takovým vysvětlením souhlasil i opoziční zastupitel Vojtěch Filip (Stačilo!).

Nová vláda má totiž aktualizovat plán takzvaných akceleračních zón, jež preferují lokality určené pro stavby větrných a solárních elektráren.

Ačkoliv hejtman Kuba ujistil, že s dotčenými obcemi několikrát o této části ZÚR jednal a ty ho částečně pochopily, odpor proti zastavování odkališť trvá. Kromě petice, po které konstatovalo bývalé ministerstvo životního prostředí, že nemá zájem o takovou stavbu, varují před zatížením lokality odborníci.

Podle chemika Jaroslava Švehly, který odkaliště monitoruje více než deset let, je nebezpečí, že kotvení fotovoltaických panelů naruší vrchní vrstvu nestabilní zavážky a propustí ven škodliviny včetně radioaktivního záření.

Na místě odkališť plánuje ČEZ solární elektrárny, obce chtějí víc informací

„Schválení ZÚR jedině umožní, že obce už nebudou mít zásadní vliv na tyto projekty. Roky nás obtěžovalo zavážení odkališť a teď máme strach, že se znovu otevřou,“ míní starosta Dívčic Miroslav Stulík.

Stavbu fotovoltaického parku podporuje v posledních letech i státní podnik Diamo, který odkaliště po chemické úpravně uranových rud rekultivuje a takové zatížení tohoto nestabilního území původně odmítal.

Za 30 let už do jam plných chemikálií nechal navézt 13 milionů tun materiálu, který byl původně odpadem, včetně pneumatik či teplárenského popílku. Podle zjištění německých novinářů putovaly k Mydlovarům odpady také ze zahraničí, protože taková likvidace byla nejlevnější.

31. července 2017

Diamo letos uvedlo, že se zavážením odpadů končí, následovat bude jen utěsňování vrchního prostoru odkališť jílem a biologickým materiálem o síle 70 centimetrů. Solární panely mají stát na třech bývalých odkalištích o celkové ploše 108 hektarů na katastrech obcí Mydlovary, Olešník a Dívčice. Od Olešníku bude solární park odstíněný zeleným valem.

Kotevní konzole pro solární panely nemají podle projektantů proniknout pod těsnící vrstvu, odpůrci projektu však namítají, že síla vrchní zavážky, podobně jako sousedních odkališť, se jen odhaduje a spodní vrstva zasypaných jam se nebezpečně pohybuje.

