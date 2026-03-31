Předseda ODS Martin Kupka si při diskuzi vyslechl kritiku i pochvaly. „Jste slušný a pracovitý, ale chybí vám razance a měl byste umět bouchnout do stolu,“ vyzval ho starosta městyse Bernartice na Písecku Pavel Souhrada, který patří mezi zakládající členy občanských demokratů.
Salon českobudějovické restaurace, kde poslední březnový den ODS od 18 hodin uspořádala setkání s veřejností, byl už s předstihem zaplněný. Ukázalo se, že měla strana vybrat spíše větší prostory. Přes týden se po městě objevily plakáty s pozvánkou a lidé měli chuť debatovat a dorazili v hojném počtu.
Když se asi po půlhodině debaty předseda občanských demokratů zeptal, kolik je na místě členů strany a nestraníků, vypadalo to hrubým odhadem padesát na padesát. I proto byla atmosféra při debatě věcná a Kupka nemusel čelit žádným vyloženě osobním útokům.
„Musíme to zvládnout tak, aby všichni stihli sledovat fotbalový zápas naší fotbalové reprezentace,“ vtipkoval na začátku předseda ODS.
I tak ale kritika směrem k fungování ODS zazněla. Jedna z účastnic se ptala, co dělala strana posledních 12 let a proč fungovala tak, že je nyní v opozici a nemá příliš velkou sílu. Kupka na to reagoval, že za to také přijímá odpovědnost a že předchozí vláda nedokázala správně vysvětlit některé své kroky, aby je veřejnost lépe přijala.
Kupka ukázal novou stínovou vládu ODS. Navrhl snížení spotřební daně na paliva
„Současná vláda tak například zpochybňuje a jde proti naším rozhodnutím, které jsme udělali v důchodové reformě,“ uvedl Kupka. Řekl, že při současném nastavení je celý systém neudržitelný a oddálení odchodu do důchodu bylo racionálním krokem. Dnes podle něj na jednu penzi vydělává vlastně 3,5 člověka, což při demografickém vývoji klesne v roce 2050 na 1,5 člověka a celý systém bude neudržitelný.
„O to více musíme při tak nepopulárních opatřeních vše vysvětlovat. Teď jsme v opozici a máme na to více času a prostoru,“ vyzval šéf ODS.
ODS plánuje, jak zkrátit vzdělávání. Chce malou maturitu už po deseti letech
Starosta městyse Bernartice na Písecku Pavel Souhrada pak Kupkovi řekl, že by měl umět bouchnout do stolu. Na to šéf ODS zmínil, že není nutné mlátit do stolu, ale umět se třeba jasně a srozumitelně vymezit vůči aktuálním krokům vlády.
I tak se ale od dalších účastníků debaty vyslechl, že ANO je nyní kohoutem a ostatní jsou houfem kuřátek.
Kupka se vymezil proti Babišovi, ne proti ANO
Od českokrumlovské členky ODS, která je členkou strany od jejího založení v roce 1991, zazněl dotaz na možnou spolupráci s vládnoucím hnutím ANO. „Myslíte, kdyby třeba ODS získala 15 procent hlasů, že by byla možná spolupráce s hnutím ANO?“ ptala se.
„Rozhodně si to nedovedu představit s Andrejem Babišem,“ reagoval Kupka. Proti celému hnutí se ale nevymezil, což i pro účastníky debaty znamenalo zajímavou reakci. „My musíme posílit vlastní značku po rozpadu koalice SPOLU. Za dva tři roky se může odehrát spousta věcí. Situace může být úplně odlišná,“ uvedl dále. Patnáct procent podle něj mít strana nebude, ale bude to mnohem více, neskrýval ambice.