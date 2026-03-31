Bouchněte do stolu, chybí razance, vyzval starosta z ODS Kupku a stínovou vládu

Lukáš Marek
  21:12
Opoziční ODS sestavila stínovou vládu a začíná s ní objíždět regiony. V úterý dorazila na jih Čech a uspořádala setkání s veřejností v českobudějovické restauraci Hoch Špalíček. Paradoxně v místě, které je v krajském městě letitou baštou a štábem hnutí ANO při sčítání volebních hlasů i dalších akcích. Také na to zazněla na začátku debaty narážka.

Předseda ODS Martin Kupka si při diskuzi vyslechl kritiku i pochvaly. „Jste slušný a pracovitý, ale chybí vám razance a měl byste umět bouchnout do stolu,“ vyzval ho starosta městyse Bernartice na Písecku Pavel Souhrada, který patří mezi zakládající členy občanských demokratů.

Salon českobudějovické restaurace, kde poslední březnový den ODS od 18 hodin uspořádala setkání s veřejností, byl už s předstihem zaplněný. Ukázalo se, že měla strana vybrat spíše větší prostory. Přes týden se po městě objevily plakáty s pozvánkou a lidé měli chuť debatovat a dorazili v hojném počtu.

Opoziční ODS sestavila stínovou vládu a začíná s ní objíždět regiony. 31. března 2026 dorazila na jih Čech a uspořádala setkání s veřejností v českobudějovické restauraci Hoch Špalíček. S Martinem Kupkou na snímku předseda jihočeské ODS Jiří Borovka.
7 fotografií

Když se asi po půlhodině debaty předseda občanských demokratů zeptal, kolik je na místě členů strany a nestraníků, vypadalo to hrubým odhadem padesát na padesát. I proto byla atmosféra při debatě věcná a Kupka nemusel čelit žádným vyloženě osobním útokům.

„Musíme to zvládnout tak, aby všichni stihli sledovat fotbalový zápas naší fotbalové reprezentace,“ vtipkoval na začátku předseda ODS.

I tak ale kritika směrem k fungování ODS zazněla. Jedna z účastnic se ptala, co dělala strana posledních 12 let a proč fungovala tak, že je nyní v opozici a nemá příliš velkou sílu. Kupka na to reagoval, že za to také přijímá odpovědnost a že předchozí vláda nedokázala správně vysvětlit některé své kroky, aby je veřejnost lépe přijala.

Kupka ukázal novou stínovou vládu ODS. Navrhl snížení spotřební daně na paliva

„Současná vláda tak například zpochybňuje a jde proti naším rozhodnutím, které jsme udělali v důchodové reformě,“ uvedl Kupka. Řekl, že při současném nastavení je celý systém neudržitelný a oddálení odchodu do důchodu bylo racionálním krokem. Dnes podle něj na jednu penzi vydělává vlastně 3,5 člověka, což při demografickém vývoji klesne v roce 2050 na 1,5 člověka a celý systém bude neudržitelný.

„O to více musíme při tak nepopulárních opatřeních vše vysvětlovat. Teď jsme v opozici a máme na to více času a prostoru,“ vyzval šéf ODS.

ODS plánuje, jak zkrátit vzdělávání. Chce malou maturitu už po deseti letech

Starosta městyse Bernartice na Písecku Pavel Souhrada pak Kupkovi řekl, že by měl umět bouchnout do stolu. Na to šéf ODS zmínil, že není nutné mlátit do stolu, ale umět se třeba jasně a srozumitelně vymezit vůči aktuálním krokům vlády.

I tak se ale od dalších účastníků debaty vyslechl, že ANO je nyní kohoutem a ostatní jsou houfem kuřátek.

Kupka se vymezil proti Babišovi, ne proti ANO

Od českokrumlovské členky ODS, která je členkou strany od jejího založení v roce 1991, zazněl dotaz na možnou spolupráci s vládnoucím hnutím ANO. „Myslíte, kdyby třeba ODS získala 15 procent hlasů, že by byla možná spolupráce s hnutím ANO?“ ptala se.

„Rozhodně si to nedovedu představit s Andrejem Babišem,“ reagoval Kupka. Proti celému hnutí se ale nevymezil, což i pro účastníky debaty znamenalo zajímavou reakci. „My musíme posílit vlastní značku po rozpadu koalice SPOLU. Za dva tři roky se může odehrát spousta věcí. Situace může být úplně odlišná,“ uvedl dále. Patnáct procent podle něj mít strana nebude, ale bude to mnohem více, neskrýval ambice.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko....

Seniora v Praze srazila tramvaj. Utrpěl mnohočetná vážná zranění

ilustrační snímek

V pražské Poděbradské ulici srazila v úterý večer tramvaj asi pětaosmdesátiletého muže. Po nehodě zůstal zaklíněný pod tramvají a museli ho vyprostit hasiči. Utrpěl vážná zranění, mimo jiné částečnou...

31. března 2026  22:42,  aktualizováno  22:42

Městský úřad v Náměšti nad Oslavou po hackerském útoku výrazně omezil služby

ilustrační snímek

Městský úřad v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku po hackerském útoku výrazně omezil služby pro veřejnost. Počítače postupně reinstaluje s využitím uložených...

31. března 2026  20:31,  aktualizováno  20:31

Kraj v nemocnici Nový Bydžov ruší lůžkovou internu, bude z ní LDN a rehabilitace

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj chystá změny v lůžkové péči v novobydžovské nemocnici a jejich součástí je ukončení provozu lůžkové interny a využití jejích lůžek pro...

31. března 2026  18:39,  aktualizováno  18:39

Místy fronty, ne všichni jsou nadšení. Polsko „zamyká“ ceny paliv, Čechy to láká

Polská vláda zastropovala ceny pohonných hmot. Pravidelné cesty českých řidičů...

Pravidelné cesty českých řidičů za levným polským benzinem, jak je všichni obyvatelé příhraničních oblastí znali z doby nárůstu cen po ruském útoku na Ukrajinu, se zřejmě vrátí. Polská vláda rozhodla...

31. března 2026  19:52

„Firemní pobyt může být zábava, vzdělání i odpočinek,“ láká ředitel hotelu v Peci pod Sněžkou

Tým se ponořil do plánování své další horské etapy – s mapou rozloženou na...

Firemní pobyty v horách dnes frčí, ale často to končí lanovkou, gulášem a rychlým teambuildingem. V Peci pod Sněžkou jdou ale dlouhodobě dál – firmy tu nezažijí jen konferenci, ale dobrodružství,...

31. března 2026  19:10

Do vazby za útok v Pardubicích jde i cizinka, která rozumí dobře česky

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého...

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Policie cizinku obvinila z teroristického útoku a účasti na...

31. března 2026  16:32,  aktualizováno  19:07

Mercedes přiláká do regionu další firmy a přinese rozvoj, předvídá hospodářská komora

Výroba obrněných vozidel v továrně v Mexico City

Příchod Mercedes-Benz Trucks do Chebu může být pro Karlovarský kraj klíčovým impulsem. Nový závod skupiny Daimler by měl zaměstnat zhruba 1000 lidí a podnítit další investice do infrastruktury i...

31. března 2026  19:02

Soud posvětil dvě stavby na Baťově kanále, jedné žalobě odpůrců ale vyhověl

ilustrační snímek

Stavbu plavebního okruhu Veselí nad Moravou - Vnorovy na Baťově kanále zablokoval Krajský soud v Brně, který vyhověl žalobě spolku Děti Země. Žaloby téhož...

31. března 2026  17:15,  aktualizováno  17:15

Zlínská nemocnice zrekonstruovala ambulantní část rehabilitačního oddělení

Zlínská nemocnice zrekonstruovala ambulantní část rehabilitačního oddělení

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) dokončila rekonstrukci ambulantní části rehabilitačního oddělení. Stavební úpravy stály 72 milionů korun, z toho 49,5...

31. března 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

V Pardubické nemocnici byl dokončen spojovací koridor mezi třemi budovami

ilustrační snímek

V Pardubické nemocnici byl dokončen nadzemní koridor spojující nemocniční pavilony s budovou centrálního urgentního příjmu. Jeho výstavba stála Pardubický kraj...

31. března 2026  16:19,  aktualizováno  16:19

NSS: Místní šetření v prostorách EPH bylo ze strany ÚOHS oprávněné

ilustrační snímek

Místní šetření, na které do sídla Energetického a průmyslového holdingu (EPH) a dalších energetických firem Daniela Křetínského vyrazili zástupci Úřadu pro...

31. března 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.