V Prachaticích se domluvili na koalici Nezávislí, Prachatice společně a ANO. Budou mít 11 z 21 zastupitelů. Personální obsazení funkcí ve vedení města teprve budou řešit. ČTK to dnes řekl lídr vítězného uskupení Nezávislí Martin Malý. Současný starosta Jan Bauer, jenž do voleb vedl ODS, bude v opozici.
"Zatím jsme řešili především programové věci, na kterých jsme se shodli. Jako ekonom jsem ale řekl, že nové vedení bude muset zvažovat, jaké investice budeme preferovat, protože město není v dobré finanční kondici," řekl Malý. Dodal, že vedení radnice na příští rok připraví některé projekty. Ale investiční záměry budou pečlivě vybírat.
Komunální volby v Prachaticích vyhráli Nezávislí, získali šest mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhá skončila ODS se čtyřmi mandáty. Třetí Prachatice společně budou mít tři zastupitele stejně jako čtvrté Naše Česko. Dva zastupitele budou mít na pátém místě Živé Prachatice (STAN, Piráti). Šesté je ANO se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí Pro Prachatice s jedním zastupitelem.
"O obsazení funkcí ve vedení města se teprve budeme bavit," uvedl Malý. Dodal, že zástupci budoucích koaličních projektů se dohodli na podpoře pro plánovaný projektu retail parku. Proti záměru v minulosti vznikla ve městě petice. "My retail park vítáme jako dobrou příležitost pro Prachatice. Samozřejmě projekt musí splňovat všechny zákonné podmínky," řekl Malý. Retail park chce ve městě vybudovat soukromý investor.