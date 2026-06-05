ODS povede jako lídr do komunálních voleb v Českých Budějovicích Jan Teplý

ODS povede jako lídr do podzimních komunálních voleb v Českých Budějovicích Jan Teplý. Předseda jihočeských občanských demokratů Jiří Borovka bude na kandidátní listině na čtvrtém místě. O její podobě rozhodl městský sněm ODS. ČTK to řekl Borovka. Jan Teplý je synem majitele největší české mlékárenské firmy Madeta, v níž do loňska pracoval. Následně společnost opustil a živí se jako manažer.
Jihočeskou ODS na přelomu loňského a letošního roku opustily desítky členů. Většinou následovaly jihočeského hejtmana Martina Kubu, jenž ze strany vystoupil a založil hnutí Naše Česko.
"Veřejnosti jsem slíbil, že ODS otevřeme novým tvářím, mladým lidem a novým příležitostem. Jako předseda jihočeského regionu jsem se rozhodl na lídra nekandidovat. Chci se věnovat práci pro náš kraj. Požádal jsem proto sněm o podporu v tajné volbě na čtvrté místo. Jsem přesvědčen, že máme skvělou kandidátku, plnou lidí, kteří jsou úspěšní ve svých oborech. Z toho mám radost, městu máme co nabídnout. ODS je prostě taková, jací jsou v ní lidé," uvedl Borovka.
Lídry pro podzimní komunální volby v Českých Budějovicích představily i jiné politické subjekty. Piráty povede odborník na informační technologie Pavel Tůma a HOPB jeho předseda Tomáš Chovanec a STAN vědecký pracovník Biologického centra Akademie věd ČR Petr Vodrážka. Jedničkou koalice Společně pro Budějovice bude lidovec Ondřej Talíř. Společně pro Budějovice tvoří zástupci KDU-ČSL a TOP 09. Hnutí Naše Česko povede současná primátorka Dagmar Škodová Parmová.
Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhrála ODS. Získala 16 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO se 13 mandáty. Třetí HOPB má šest zastupitelů, čtvrtá SPD má čtyři mandáty. Tři zastupitele získali Piráti a šesté skončilo Společně pro Budějovice rovněž se třemi mandáty. Koalici vytvořila ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 hlasů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a nyní je vedení města v menšině.