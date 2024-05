Ohně doplní jarmark na Linecké stezce

Bechyně

Zámecký areál láká na světovou kuchyni

Lahůdky z různých koutů světa ochutnají návštěvníci Food Day Festivalu, který se koná v sobotu 25. května v zámeckém areálu v Bechyni. Stánkaři nabídnou světovou kuchyni od tradičních italských těstovin po asijské speciality. Chybět nebudou ani hamburgery nebo sladké pochoutky. Přítomné zaujme i příprava jídel, které se zhostí street food kuchaři z celé republiky. Festival trvá od 10 do 20 hodin.

Třeboň

Botanici ukážou rostliny

Botanická zahrada v Třeboni pořádá o víkendu dny otevřených dveří na téma Rostliny a cukry. Botanici pro návštěvníky připravili panelovou výstavu a zábavně vzdělávací program, na kterém se letos podílí i vědečtí kolegové z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Zahrada je přístupná zdarma od 9 do 18 hodin. Každou lichou hodinu začíná bezplatná komentovaná prohlídka zahrady s průvodcem. Na místě si lidé i zakoupí některé pěstované rostliny.

České Budějovice

Pálivé chilli ochutnáte ve Fabrice

Ti, kteří mají rádi pálivé, by zítra určitě měli vyrazit na další ročník Chilli festivalu v Budějovicích. Tentokrát bude pod širým nebem na klubovém nádvoří MC Fabrika v Jeronýmově ulici. Na programu jsou chilli market, soutěž v pojídání pálivých výrobků, ochutnávky ohnivých dobrot, teplá i studená kuchyně. Vstup na celou akci, která potrvá od 13 do 22 hodin, je 100 korun. Zápisné do soutěže je 250 Kč.

Borovany

Představují kostýmy z filmů a pohádek

Legendární kostýmy nejen z filmů a pohádek – tak se jmenuje nová výstava v klášteře v Borovanech na Českobudějovicku. K vidění tak jsou třeba šaty princezny Krasomily z pohádky Pyšná princezna, kostýmy Rumburaka, Arabely a Xenie nebo šaty Libuše Šafránkové a Pavla Trávníčka ze Tří oříšků pro Popelku. Výstava je otevřená do konce července. Na prohlídky se však raději dopředu objednejte.