Odložím hrnce a jdu, vypráví vitální důchodkyně, která provádí muzeem v nemocnici

Markéta Sedláčková
  10:42aktualizováno  10:42
Olga Faladová pracovala v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany od roku 1972 jako zdravotní sestra. Nyní je v důchodu, tak se stará o kroniky, čajovnu a muzeum, které mapuje stoletou historii zařízení na Táborsku. Vitální důchodkyně v něm dělá průvodkyni.
Olga Faladová stojí v muzeu, které vzniklo v historické jezuitské koleji.

foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

Zájemci si mohou objednat komentovanou prohlídku.
V Opařanech bude denní stacionář na místě bývalého ředitelského domu. Původně...
Dětská psychiatrická nemocnice stojí na okraji Opařan na Táborsku.
Dětská psychiatrická nemocnice stojí na okraji Opařan na Táborsku.
Tady se zastavil čas, doslova a do písmene. Hodiny v historickém jezuitském klášteře v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany na Táborsku stojí. „Už jsem mluvila s kolegou, aby je opravil,“ usmívá se 75letá Olga Faladová.

V nemocnici pracovala od roku 1972 jako zdravotní sestra v mnoha pozicích. Nyní je v důchodu a v historické části nemocnice se stará o kroniky, čajovnu a muzeum. Nejen při Dnech evropského kulturního dědictví provádí návštěvníky i pacienty historickými budovami z 18. a 19. století.

„Bydlím sedm minut odtud. Na našem webu máme záložku Komentované prohlídky. Je tam telefon na recepci nemocnice, a když někdo požádá o komentovanou prohlídku, tak se to dozvím. Buď se pak domluvíme na dni a čase, nebo odložím hrnce a jdu ihned,“ vysvětluje.

V Opařanech bude denní stacionář na místě bývalého ředitelského domu. Původně šlo o správní budovu, která je zvenku opravená, ale uvnitř už je delší dobu bez využití a chátrá.
Areál nemocnice se rozkládá na osmi hektarech, kde stojí 27 budov, z toho čtyři z nich jsou kulturní památkou. Léčí se zde pacienti od tří do 18 let. Bývalá ředitelka Iva Hodková nechala přebudovat bývalé šatny a další místnosti v historické jezuitské koleji. Jedna z nich dnes slouží jako muzeum věnované 100 letům zdejší dětské psychiatrie, kde Olga Faladová provádí.

„Návštěvníci ani pacienti zpravidla netuší, co uvidí. Děti znají většinou park, který je mimochodem úžasný s mnoha chráněnými stromy, svoji stanici a školu. Když sem pak vejdou, tak nevěří svým očím, co se dozvědí,“ upozorňuje. „Některé děti tady totiž byly v hluboké minulosti nepřetržitě delší dobu a nosily erární oblečení,“ popisuje, co příchozí může zaujmout.

„Jednalo se o pacienty slabomyslné, kteří nezvládali různé potřeby. Měli také jiné diagnózy než dnes a snaha byla, aby se podíleli na životě a léčbě prací,“ připomněla bývalá zdravotnice.

Před 2. světovou válkou a do 70. let minulého století se zde starali až o 500 pacientů. Jedna expozice je věnovaná také zdejší škole. „Byla založená v roce 1926, takže příští rok oslavíme sto let. Už tehdy byla velmi moderní a měla i bazén,“ poukázala.

Z chátrajícího domu bude stacionář. Dětskou psychiatrickou nemocnici čeká změna

Místnostem dominují původní nábytek a vybavení. Zvláště pak skříň, která fungovala jako lékárna. „Paní ředitelka ji našla v truhlárně. Byla poškozená, sloužila jako sklad šroubků a matiček. Tak ji nechala zrestaurovat a teď stojí v jedné místnosti v celé své kráse,“ upozornila průvodkyně.

Její specialitou jsou pak kroniky. Psali je na jednotlivých odděleních od roku 1965. „Když se pak sejdou bývalí zaměstnanci, což je každý rok v květnu, tak si jimi listují, vzpomínají na zážitky a mluví o těch, kteří už nejsou,“ líčí. Ráda se vrací k létům, kdy pracovala na „céčku“. „Vzpomínám na kolegy, na pobytové tábory s pacienty, na výlety,“ svěřuje se.

Sama pečuje o kroniku založenou v roce 2013. Obsahuje záznamy návštěv a významných hostů, jako byli například kardinál Dominik Duka nebo prezident Petr Pavel. „Není čas ani prostor si s nimi více popovídat, mají přesný program,“ komentuje stránky s jejich zápisy. Její statistika uvádí číslo přes 3 200 lidí. Přijeli nejen z Čech, ale také například z Japonska, Číny, USA nebo Ruska.

Na dětské psychiatrii v Opařanech už působí deset lékařů, školí i další

Kniha rovněž připomíná šest svateb, které se zde uskutečnily v unikátním barokním refektáři. „Ráda fotím a dříve jsem mohla a fotila jsem hodně,“ ukazuje snímky v kronice. „Ale teď už na to máme fotografa,“ dodává.

Připomíná, že návštěvníci mohou v areálu pořizovat fotografie. Dává však pozor, aby se v záběru neocitli pacienti. Dvakrát týdně odpoledne zastihnou pacienti kronikářku Olgu Faladovou v čajovně. Pomáhá jí zde takzvaný čajový tovaryš. „To je pacient, kterého určil lékař a měl by se jako součást terapie naučit v klidu pracovat s čajem,“ upřesňuje.

„Pokud je hyperaktivní, musí s tím horkým čajem mezi stoly jen pomalu plout, aby ho nevylil. A když má například sociální fobii, tak se tady pomalu potkává s ostatními a učí se navázat kontakt třeba tím, že se jich zeptá na jejich přání a donese mi objednávku,“ vysvětluje, v čem přesně je tato služba terapeutická.

„Když jsem pracovala na stanici, bylo to úplně jiné prostředí, než je dnes, a bylo to psychicky hodně náročné,“ vzpomíná. „Tak jsem si jako protiváhu udělala kurz kosmetičky. Dělala jsem to dvacet let, po práci, a měla jsem tak možnost si popovídat se zákaznicemi i o všem možném, nebo také pomlčet,“ směje se.

Doma se ještě stará o čtyřletého kokršpaněla. „Určitě se nenudím. Na to nemám čas. A to ještě píšu rodinnou kroniku,“ svěřuje se. „Zvládám to zatím dobře,“ přemýšlí o svém nasazení.

„Už jsem chtěla odejít, abych uvolnila místo dalším. Ale když jsem se dozvěděla, že se nemocnice bude rozšiřovat, rozhodla jsem se, že ještě zůstanu,“ uzavřela s odkazem na nedávné poklepání na základní kámen k novému dennímu stacionáři.

